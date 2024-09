Livro com histórias inéditas de Miguel Arraes será lançado nesta quinta no Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Nesta quinta-feira (19), às 18h, o Real Botequim, em Recife, será palco do lançamento do livro "Miguel Arraes - Histórias de lá e de cá" (Editora Cubzac). A obra, que traz à tona relatos inéditos da trajetória do ex-governador de Pernambuco Miguel Arraes, é um mergulho nas memórias de uma das figuras mais icônicas da política brasileira. .

O livro foi escrito pelo jornalista Ítalo Rocha e pelo médico, escritor e poeta Lula Arraes, filho do ex-governador. Dividido em 82 histórias, o livro oferece uma visão única da vida pública e privada de Miguel Arraes, cobrindo momentos vividos no Brasil e durante o período de exílio.

A proposta é contar, com leveza e humor, episódios marcantes que definiram a jornada de Arraes, desde sua atuação política até momentos íntimos de convivência familiar e pessoal. A organização do livro reflete a experiência de seus autores: Ítalo Rocha, que fez parte da assessoria de imprensa de Arraes, assina os relatos de "cá", ou seja, os que ocorreram em Pernambuco e no Brasil, enquanto Lula Arraes é responsável pelas histórias de "lá", remetendo ao exílio forçado que seu pai enfrentou após o golpe militar de 1964.

Memórias políticas e pessoais

As histórias relatadas por Ítalo Rocha foram originalmente publicadas nas redes sociais, como Instagram e Facebook. O jornalista foi reunindo depoimentos de amigos, ex-assessores e familiares de Miguel Arraes ao longo de sua pesquisa, compondo um retrato afetuoso e autêntico do ex-governador.

Segundo Rocha, a narrativa não segue uma ordem cronológica, o que permite ao leitor transitar livremente por diferentes momentos da vida de Arraes, como suas campanhas vitoriosas para deputado federal, sua primeira gestão como prefeito do Recife e sua volta ao comando do governo de Pernambuco após o exílio.

Já os relatos de Lula Arraes revelam as angústias e superações de seu pai durante o período em que esteve exilado na Argélia, após ser deposto pelo regime militar.

Em entrevista exclusiva ao JC, o jornalista e autor Ítalo Rocha destaca parte do livro que fala sobre o neto de Miguel Arraes, o também ex-governador, Eduardo Campos. "É trazida a terrível coincidência de ele ter morrido em 13 de agosto [de 2005], e o neto, eduardo campos, ter morrido também no dia 13 de agosto [2014]. Nesta parte eu traço um paralelo com as contribuições dos dois para Pernambuco", destacou.

Miguel Arraes



Miguel Arraes foi uma figura central na política brasileira por décadas. Nascido em 1916, no sertão cearense, ele começou sua carreira política como deputado estadual e prefeito do Recife, até chegar ao governo de Pernambuco.

Sua atuação, marcada por um forte compromisso com as causas sociais e a defesa dos direitos dos trabalhadores, fez dele um símbolo de resistência contra o autoritarismo. O golpe de 1964, no entanto, interrompeu sua carreira de forma abrupta, levando-o ao exílio.

Quando retornou ao Brasil, Arraes foi eleito deputado federal e, mais tarde, governador de Pernambuco por mais dois mandatos.

A apresentação do livro foi escrita pela socióloga Vanja Campos, que chefiou o gabinete de Arraes durante seu terceiro mandato como governador de Pernambuco. Vanja, que acompanhou de perto os últimos anos de sua vida pública, destaca a inteligência, o humor e a dedicação inabalável de Arraes ao seu estado e ao Brasil.

Ítalo Rocha ressalta que quem deseja ler o livro não deve esperar uma biografia linear, mas histórias que trazem a personalidade de Arraes. "As pessoas vão ver quem era Arraes no seu dia a dia. E a rotina dele, que ele levava com simplicidade", disse.

