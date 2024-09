Senado reconhece Eduardo Campos como Herói da Pátria

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O ex-governador de Pernambuco e ex-ministro da Ciência e Tecnologia, Eduardo Campos, poderá ser intitulado como Herói da Pátria. Dez anos após sua trágica morte em um acidente aéreo, o Senado aprovou nesta quarta-feira (11), em votação no Plenário, o Projeto de Lei (PL) 3.148/2024, que inscreve seu nome no Livro dos Heróis e Heroínas da Pátria.

O projeto segue para sanção do presidente Lula. A inscrição no Livro dos Heróis da Pátria é uma das mais altas honrarias concedidas pelo país, destinada àqueles que deixaram um legado de contribuição ao Brasil.

Aprovação no Senado

De acordo com informações da Agência Senado, o PL 3.148/2024 teve sua origem na Câmara dos Deputados e recebeu parecer favorável na Comissão de Educação e Cultura do Senado.

O relator da matéria, senador Cid Gomes (PSB-CE), destacou a importância do reconhecimento da trajetória de Eduardo Campos. A proposta foi aprovada por unanimidade.

Durante a votação, o senador Flávio Arns (PSB-PR) fez um discurso sobre a relevância de Campos para a política brasileira, destacando seu papel como uma liderança que deixou um legado importante. Segundo Arns, “o Brasil e o mundo sempre precisam de referências, e essa referência em Eduardo Campos deve ser sempre valorizada”.

A trajetória de Eduardo Campos

Eduardo Henrique Accioly Campos nasceu em Recife, em 1965, e formou-se em economia pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Desde jovem, demonstrou inclinação para a política, seguindo os passos de seu avô, Miguel Arraes, também ex-governador de Pernambuco.

Em 1987, Eduardo começou sua carreira pública como chefe de gabinete de Arraes, e logo após, em 1990, foi eleito deputado estadual. Posterioremente foi eleito deputado federal por três mandatos consecutivos, entre 1995 e 2007.

Nesse período, consolidou sua atuação em temas econômicos e sociais, ganhando espaço no Congresso Nacional. Em 2004, no primeiro governo Lula, assumiu o cargo de ministro da Ciência e Tecnologia, onde destacou-se por políticas de incentivo à inovação e ao desenvolvimento científico do país. Lula já falou, em outras oportunidades, sobre sua admiração pelo pernambucano.

Governador de Pernambuco e candidato à Presidência

Eduardo governou Pernambuco por dois mandatos consecutivos, de 2007 a 2014. Suas gestões foram tiveram repercussão nacional, e ele se consolidou como uma figura promissora no cenário político brasileiro.

Em 2014, lançou-se candidato à Presidência da República ao lado de Marina Silva, então candidata a vice-presidência. A dupla foi vista como uma alternativa viável para trazer uma nova visão ao país.

No entanto, a campanha foi tragicamente interrompida quando, durante uma viagem aérea de campanha do Rio de Janeiro para Guarujá (SP), o avião que transportava Eduardo Campos caiu. O acidente matou todos os ocupantes. Campos faleceu com apenas 49 anos.

O legado de Eduardo Campos

Mesmo após sua morte precoce, o legado de Eduardo Campos foi primordial para os rumos da política pernambucana. Seus filhos, João Campos e Pedro Campos, seguiram a carreira do pai. João é o atual prefeito do Recife, disputando a reeleição, enquanto Pedro Campos é deputado federal.

