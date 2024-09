Candidatos à prefeitura do Recife cumprem agenda em diversas áreas da cidade nesta quinta-feira (19)

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A pouco mais de 15 dias para o primeiro turno das eleições municipais de 2024, candidatos à prefeitura do Recife movimentam as agendas

Na corrida pela Prefeitura do Recife, os principais candidatos estão em plena atividade, cumprindo compromissos importantes ao longo do dia. Faltam pouco mais de 15 dias para o primeiro turno das eleições 2024, em 06 de outubro.

Nesta quinta-feira (19), os candidatos cumpriram agendas com visitas a diversos pontos da cidade e eventos para promover diálogo com a população.

Em um momento decisivo da campanha, os concorrentes se dedicam a temas que vão desde infraestrutura até segurança pública.

Abaixo, confira os compromissos cumpridos pelos candidatos mais bem colocados na última pesquisa de intenção de votos divulgada pela Datafolha.

João Campos (PSB)



Em agendas nesta quinta-feira, o atual prefeito e candidato à reeleição João Campos (PSB) prometeu o agendamento digital para acesso à remédios e a duplicação do número de Centros TEA no Recife.

Pela manhã, em sabatina no Sindicato dos Hospitais, Clínicas, Casas de Saúde e Laboratórios de Pesquisas e Análises Clínicas de Pernambuco (Sindhospe), João Campos prometeu lançar o programa Conecta Medicamentos, iniciativa que viabiliza a consulta de disponibilidade e agendamento de retirada de medicamentos em farmácias da rede pública municipal de saúde.

Em caminhada no bairro de San Martin, Zona Oeste do Recife, João prometeu criar mais três espaços de atendimento a crianças e adolescentes com o Transtorno do Espectro Autista (TEA), duplicando o número de unidades voltadas à reabilitação física e intelectual desse público.

À tarde, o candidato à reeleição participou do lançamento do livro "Miguel Arraes: histórias de lá e de cá", em Casa Forte, em homenagem a seu avô e ex-governador de Pernambuco. Encerrando a agenda do dia, o candidato tem encontro marcado às 20h30 com MCs no bairro de Afogados.

Gilson Machado (PL)

O candidato Gilson Machado (PL) dedicou a manhã desta quinta-feira a uma caminhada pelo Centro de Abastecimento e Logística de Pernambuco (CEASA). Durante a visita, Machado esteve acompanhado de sua vice-candidata Leninha Dias (PL) e do candidato a vereador Gilson Filho (PL), sendo recepcionado pelos comerciantes locais.

Durante o momento, o candidato falou sobre a importância de uma logística eficiente para o abastecimento de produtos essenciais e de um ambiente favorável para os pequenos comerciantes recifenses.

Daniel Coelho (PSD)

O candidato Daniel Coelho (PSD) esteve presente nas movimentadas ruas do bairro de São José nesta quinta-feira, realizando uma caminhada pelas tradicionais vias comerciais, como as ruas da Palma, Direita e Nova.

Reforçando uma pauta recorrente em sua campanha, o candidato falou sobre a revitalização do Centro do Recife. Daniel voltou a citar sua proposta de programa, o"Recife Seguro", que inclui a expansão do monitoramento por câmeras e a criação de um Centro de Controle e Operações.

Dani Portela (PSOL)

A candidata Dani Portela (PSOL/Rede) iniciou sua agenda nesta quinta-feira (19) com uma reunião importante junto aos membros da Associação dos Trabalhadores da Assistência Social de Recife (ATAS).

Durante o encontro, Dani ouviu as demandas dos trabalhadores e assinou uma Carta Compromisso com as pautas do Sistema Único de Assistência Social (SUAS).

Na ocasião, Dani defendeu a ampliação dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) e a realização de concursos públicos para contratar mais profissionais.

Tecio Teles (Novo)

Na manhã desta quinta-feira, Técio Teles (NOVO) esteve no comitê de campanha localizado no bairro da Torre, onde se reuniu com apoiadores e o vereador Felipe Alecrim, que busca a reeleição pelo mesmo partido.

Durante o encontro, Teles discutiu suas propostas de gestão, centradas na eficiência e inovação, como soluções para os desafios da cidade.

CONFIRA NO YOUTUBE: