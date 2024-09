Tecio Teles se diz alternativa da "direita lúcida" durante sabatina

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O candidato à prefeitura do Recife, Tecio Teles (Novo), participou de sabatina do programa Diálogos na noite da última quinta-feira (19)

Na última quinta-feira, 19 de setembro, o candidato a prefeito do Recife pelo Novo, Tecio Teles, participou de uma sabatina no programa Diálogos, da TV Nova.

Durante o evento, mediado pelo apresentador Pedro Paulo e pelos jornalistas Wellington Ribeiro e Renata Gondim, Teles se disse que seria uma alternativa para a "direita lúcida" do Recife.

Críticas à gestão atual

Durante a sabatina, Tecio Teles fez críticas ao atual prefeito do Recife, João Campos (PSB), apontando questões nas áreas de infraestrutura, saúde e mobilidade urbana.

"O Recife está sendo governado de forma irresponsável e a população sofre com a falta de serviços básicos", disparou Teles.

Segundo o candidato, "Oeleitor que votou no presidente Bolsonaro é um eleitor consciente, mas percebe que a representação local não corresponde a essa expectativa".

Obras



Tecio Teles não poupou críticas à gestão dos partidos PSB e PT, destacando que obras de infraestrutura estão paralisadas ou atrasadas.

"A última grande obra de infraestrutura foi a via Mangue, pensada ainda no governo Roberto Magalhães", disse. "As obras que foram tentadas pelo PSB ou foram mal projetadas, como o ‘trambolhão da Caxangá’, ou entregues com atrasos significativos, como a ponte Monteiro Iputinga, que custou mais de 100 milhões de reais e levou mais de 12 anos para ser concluída", disse.

