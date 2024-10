João Campos diz que falta de alvarás em creches é problema nacional

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O prefeito e candidato à reeleição João Campos (PSB) afirmou, em entrevista à TV Globo, nesta segunda-feira (23), que as creches municipais conveniadas denunciadas pela oposição e alvo de inquérito do Ministério Público de Pernambuco já requisitaram as licenças dos bombeiros que estariam pendentes.

"Em relação ao AVCB [Atestado de Vistoria do Corpo de Bombeiros], são 76 unidades. A grande maioria já tem a licença dos Bombeiros. Todas as outras já requisitaram", afirmou o prefeito.

João Campos seguiu afirmando que há um problema sistêmico nacional no licenciamento das creches municipais, e aproveitou a ocasião para criticar as escolas administradas pelo governo estadual.

"Se você olhar as redes de educação do Brasil inteiro, inclusive de Pernambuco, foi feito uma vistoria pelo Tribunal [de Contas do Estado, TCE] em 100 escolas estaduais. 98 não têm licença dos bombeiros para funcionar. Você imaginar, de 100 escolas estaduais, 98 não têm licença para funcionar", questionou o socialista.

"Há um problema sistêmico nacional e nossa rede, inclusive a conveniada, tem indicadores muito melhores do que qualquer uma da rede estadual ou municipal brasileira", completou João Campos.

Na mesma entrevista, o prefeito já havia repetido que diversas capitais do país utilizam o modelo de creches conveniadas, e que o formato é regulamentado pelo Ministério da Educação.

"Existe um acompanhamento rigoroso da qualidade. Qualquer instituição ou pessoa que saia da conduta, vai ser punida. Nós fizemos notificação de cinco creches desde o ano passado que não se adequaram, e fizemos desligamento", declarou.



Armamento da guarda

João Campos foi questionado sobre uma previsão de prazo de implantação do armamento da guarda municipal. Embora não tenha citado datas, ele repetiu que a ação terá início pelo Grupamento Tátito-Operacional (GTO).

"Será um processo gradual vinculado a treinamentos. Vamos começar pelo GTO no início do próximo ano. Após um primeiro ciclo, é fazer uma avaliação dos indicadores e dos resultados e, vinculado aos resultados, expandir para um novo processo. Eu trabalho com resultado, a gente precisa ter indicador, meta e acompanhar o resultado", disse João.

Trânsito

Além das questões relacionadas a creches e segurança, o candidato a reeleição também comentou sobre os desafios de mobilidade urbana. Campos destacou que sua gestão tem focado em investimentos em infraestrutura para melhorar a circulação na cidade, com ênfase na "mobilidade ativa", promovendo melhorias em calçadas, ciclovias e ciclofaixas.

Entre as ações, ele destacou a construção de pontes que conectam regiões, como Monteiro e Casa Forte, e anunciou que a próxima intervenção será uma ponte ligando Cordeiro a Casa Forte.

João também mencionou projetos no bairro do Ibura, como a duplicação da ladeira da Cohab e a requalificação dos rios, além de mencionar intervenções importantes na região do Dom Hélder.

Em relação às obras de drenagem, ele apontou o Rio Tejipió como prioridade, afirmando que "fizemos o dever de casa, fomos fazer o projeto com especialistas holandeses, captamos recurso internacional e agora chegou o ciclo de obra".

Segundo ele, essas intervenções "trazem melhoria para todo o bairro" e estão diretamente ligadas à mobilidade.