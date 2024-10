"Eu conheço e confio em Elias" diz João Campos em ato de campanha ao lado do candidato do PT

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Com a presença do ministro Alexandre Padilha, João e Elias percorreram os bairros do Ibura, Cohab e Zumbi do Pacheco, em carreata

João Campos (PSB) e Elias Gomes (PT) se juntaram em ato de campanha em Recife e Jaboatão, na noite da quinta-feira (26). Os postulantes percorreram os bairros do Ibura e da Cohab, no Recife, e de Zumbi do Pacheco, em Jaboatão. A carreata contou com a presença do ministro Alexandre Padilha, secretário de Relações Institucionais.

O pessebista fez questão de unir forças ao lado de Elias e afirmou que quer governar em conjunto com o candidato do PT em Jaboatão. "Vamos governar juntos. Eu conheço Elias, eu confio em Elias. Eu quero ter a oportunidade de ser prefeito do Recife para a gente pegar essa fronteira e botar para moer obras e melhorias", disse.

"Nessa reta final é trabalho, e a gente vai ter, com a graça de Deus, um lá e um lô. No Recife, é João. Em Jaboatão, é Elias", completou.

João Campos e Elias Gomes junto em ato de campanha - Rodolfo Loepert / Frente Popular do Recife

Com a proximidade do dia das eleições, a presença do ministro Padilha reforçou que o presidente Lula apoia e tem seus candidatos no Recife e em Jaboatão. “Isso aqui tem o cheiro da vitória. A gente viu a animação do povo do Recife, cada cuidado nas praças, nas escolas, nas unidades de saúde, e também vimos os desafios que Elias vai ter em Jaboatão. Nem precisava dizer quando saímos do Recife para Jaboatão. Dava para ver as ruas e escolas descuidadas", disse Alexandre Padilha.

"Vamos ganhar de dois a zero deles, no Recife e em Jaboatão, e o Palácio do Planalto vai estar de portas abertas para vocês chegarem lá, João e Elias, com os projetos importantes para suas cidades”, completou.

Já Elias Gomes (PT) afirmou que pretende se inspirar no modelo de gestão de João para governar o município de Jaboatão dos Guararapes. "Quando eu passo em uma USF+ no Recife e vejo o povo de Jaboatão penando no desprezo da saúde, digo que vamos nos juntar a João Campos para aproveitar as melhores experiências. Assim como no Recife, Jaboatão vai ter Compaz, Praças da Infância e unidades de saúde com horário estendido”, disse.

Humberto Costa (PT), Teresa Leitão (PT) e Luciana Santos (PCdoB) marcaram presença no ato conjunto de campanha.