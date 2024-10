José Campos, filho de Eduardo e irmão de João e Pedro, estreia em atos políticos do PSB no interior

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

José Campos, filho do ex-governador Eduardo Campos e irmão mais novo do prefeito do Recife João Campos (PSB) e do deputado federal Pedro Campos (PSB), debutou em atos públicos de campanha nesta semana. Ele participou de carreatas de candidatos do PSB nas cidades de Carpina, na Mata Norte, e Surubim, no Agreste.

A primeira agenda aconteceu na noite da quarta-feira (25), ao lado do candidato a prefeito de Carpina, Joaquim Lapa (PSB), e da candidata a vice Soledade Moraes (União Brasil). José desfilou pelas ruas da cidade em carro aberto ao lado da dupla.



No dia seguinte, ele foi para Surubim, no Agreste, e participou de atos ao lado da candidata a prefeita Véia de Aprígio (PSB) e da vice dela, Ivete do Sindicato (PT). José discursou para a militância e também esteve em uma carreata, que foi do bairro da Cohab II até Bela Vista.

O deputado estadual Rodrigo Farias (PSB), que tem seu reduto eleitoral em Surubim, também estava presente, assim como a atual prefeita Ana Célia (PSB).



José Campos em agenda com candidata a prefeita de Surubim - Reprodução/Redes Sociais

Embora já tenha estado presente em alguns atos públicos, essas foram as primeiras vezes em que Zé, como é conhecido, representou sozinho a família Campos em atos políticos.

José tem 19 anos, é estudante universitário e possui perfil discreto. Nas redes sociais, ele não costuma usar o espaço para expor posicionamentos políticos, exceto alguns raros acenos feitos ao pai e aos irmãos.

Após a participação nas recentes agendas, iniciou-se um burburinho sobre o possível futuro político do jovem. Nos corredores socialistas, porém, a informação é de que ele foi escalado para dar conta dos compromissos do PSB no interior, uma vez que Pedro Campos segue em outras agendas e João está focado na campanha do Recife, e que, no momento, não há qualquer conversa sobre os próximos passos de Zé.