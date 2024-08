Eleições 2024: Saiba as propostas e quem é João Campos, candidato a prefeito do Recife pelo PSB

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O atual prefeito do Recife, João Campos (PSB), é um dos candidatos à prefeitura da capital pernambucana na Eleição 2024. Eleito em 2020 para a gestão municipal, ele tenta a reeleição mantendo alto índice de popularidade nas pesquisas eleitorais. O programa de governo do socialista registrado junto à Justiça Eleitoral prevê, entre outras coisas, políticas sociais de atenção a idosos e pessoas com deficiência, foco na educação infantil e o armamento gradual da Guarda Civil Municipal.

Quem é João Campos

João Henrique de Andrade Lima Campos tem 30 anos, é engenheiro civil e é o atual prefeito do Recife. Antes de assumir a gestão municipal, foi eleito deputado federal de Pernambuco, em 2018, com mais de 460 mil votos, sendo o mais votado da história do estado. Antes disso, em 2016, trabalhou como chefe de gabinete do ex-governador do estado, Paulo Câmara.

Membro de uma tradicional família de políticos, João Campos é filho do ex-governador de Pernambuco, Eduardo Campos, falecido em 2014, neto do ex-governador Miguel Arraes, falecido em 2005, e da ex-ministra do Tribunal de Contas da União (TCU), Ana Arraes. Também é irmão do deputado federal Pedro Campos (PSB), namorado da deputada e candidata à prefeitura de São Paulo, Tabata Amaral (PSB), e primo da ex-deputada Marília Arraes (Solidariedade).

Plano de governo

O plano de governo apresentado por João Campos é dividido em quatro eixos temáticos: “Viver Bem”, “Viver as Oportunidades”, “Viver a Cidade” e “Gestão Integrada e Digital”. Cada um desses segmentos engloba ações previstas para determinadas áreas da gestão, como saúde, educação, segurança, moradia, turismo, entre outros. Grande parte do documento apresentado à Justiça Eleitoral é preenchida com números e ações realizadas na primeira gestão do socialista, embora haja previsões de trabalhos para o futuro.

O que João Campos prevê para a saúde

João Campos promete ampliar a rede de consultórios para atendimento a pessoas em situação de rua e avançar na estratégia de saúde mental. O candidato também prevê expansão na cobertura da estratégia de saúde da família e a abertura de novas unidades de média e alta complexidade. “Trabalharemos para ampliar a oferta dos serviços de saúde, aprofundando também o atendimento especializado à população”, diz o programa.

Na área de Desenvolvimento Social, a gestão pretende realizar a ampliação da rede de CRAS e novos desdobramentos do programa “Recife Acolhe”, além da criação de novos “Centros de Convivência Diária” dedicados à população idosa e para pessoas com deficiência.

Programa de governo de João Campos para Educação

O programa de governo de João Campos promete foco na rede de educação infantil e na alfabetização. O candidato também afirma que irá manter programas como o “Primeiras Letras", “Embarque Digital” e “Recife no Mundo”, prometendo novas parcerias com a iniciativa privada para ampliar o alcance. No plano, ainda consta a criação de novos espaços de aprendizagem voltados para a expansão do ensino em tempo integral.

Segurança pública

João Campos promete o armamento gradual de parte da Guarda Civil Municipal, além da modernização da infraestrutura disponível para as equipes, “em linha com o Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social”. O texto também prevê capacitação continuada e novos esforços em iluminação pública, videomonitoramento e a consolidação de novos equipamentos sociais.

Moradia e segurança nos Morros

A chapa de João Campos prevê avanços no programa “A Casa é Sua”, para alcançar mais famílias residentes em Zonas Especiais de Interesse Social com a regularização fundiária, urbanização de comunidades vulneráveis, especialmente as que ficam nas margens de rios, além de obras de infraestrutura social, principalmente em áreas de morro ou alagáveis, “criando as condições necessárias para a permanência segura de milhares de famílias sem que precisem mudar de endereço”.

Em relação aos morros do Recife, a plataforma de campanha é baseada em “avançar com novos resultados, reduzindo ainda mais o número de famílias que vivem em áreas de risco, ofertando melhores condições de segurança e qualidade de vida”.

Mobilidade

O plano de governo de João Campos na área de Mobilidade urbana prevê “novas conexões viárias, seja de automóveis, pedestres, ciclistas ou do transporte público”, além de cobranças de melhores condições de transporte coletivo junto ao Grande Recife Consórcio.

Cultura, Turismo, Esporte e Lazer

O programa do candidato do PSB diz que ele vai “seguir ampliando as políticas que mesclam inovação e eficiência, sempre com vistas a melhor promover a cultura e o turismo do Recife". Nas áreas de Esporte e Lazer, de acordo com o programa de governo, João Campos pretende instalar novas Academias Recife e “outros equipamentos esportivos de excelência na cidade”.

Meio Ambiente e Defesa Animal

João Campos promete uma gestão eficiente de resíduos sólidos por meio da expansão da coleta seletiva no município, o fortalecimento das cooperativas de reciclagem e o aumento e qualificação de áreas verdes, por meio da implantação de mais árvores adultas como medida para melhoria da qualidade do ar e redução da temperatura nas áreas mais adensadas.

“Ainda, trabalharemos para substituir gradualmente a fonte energética de abastecimento dos prédios públicos por energia renovável. Como prevenção, propomos a estruturação de planos de intervenção em nossa cidade para lidar com o aumento do nível do mar, e também para melhor gerenciar a água da chuva e mitigar os impactos de alagamentos”, diz o programa de governo. Em relação à proteção animal, está prevista a inclusão de animais de outros órgãos e ONGs para adoção na plataforma AdotaPet, além de avanços nos “parcães”.

Revitalização do Centro do Recife

A proposta de João Campos para a revitalização do centro inclui a construção do novo campus do IFPE, a “ampliação das políticas públicas de habitação” e a entrega de 1.128 habitacionais nos bairros de Santo Antônio, São José, Boa Vista e Cabanga. O candidato também propõe “trabalhar articulados a diversos órgãos da gestão para desburocratizar processos, facilitar e agilizar a vida do cidadão para a atuação colaborativa para a preservação do patrimônio da cidade”.