TV Jornal realiza debates com os candidatos a prefeito do Recife e de Caruaru

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A TV Jornal, afiliada do SBT em Pernambuco, realiza, nesta terça-feira (1º), um debate com os candidatos à prefeitura do Recife. O encontro acontecerá às 18h30, no horário do programa O Povo Na TV.

O debate terá transmissão simultânea na Rádio Jornal e nas plataformas digitais do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC), com cobertura completa do Jornal do Commercio.

Confira no vídeo abaixo:

Foram convidados para o evento os cinco candidatos cujos partidos possuem pelo menos cinco parlamentares no Congresso Nacional, como determina a legislação eleitoral. São eles: Dani Portela (PSOL), Daniel Coelho (PSD), Gilson Machado (PL), João Campos (PSB) e Técio Teles (Novo).

O debate da TV Jornal será mediado pela jornalista Anne Barreto e terá três blocos. Na primeira parte, os candidatos terão direito a um minuto para se apresentar.

No mesmo bloco, os prefeituráveis iniciarão uma rodada de perguntas entre si, com tema livre e duração máxima de 30 segundos. Cada participante terá direito a um minuto e meio de resposta, com mais um minuto para réplica e um para tréplica.

No bloco seguinte, a apresentadora sorteará temas para que os candidatos façam perguntas a outros postulantes. A última parte do programa será destinada às considerações finais, em que cada participante terá um minuto para reforçar suas propostas.

Durante o evento, a equipe de política do SJCC fará uma cobertura em tempo real, comentando e analisando as interações dos candidatos num formato conhecido como "react", que permite aos eleitores uma análise imediata das discussões.

O sorteio para definir a ordem de apresentação dos candidatos no debate foi realizado no dia 9 de agosto, em reunião com representantes dos partidos ocorrida na sede do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação, na região central do Recife.

“O debate é a oportunidade para os eleitores confrontarem as propostas dos candidatos. E debates têm sido uma tradição no Sistema Jornal do Commercio de Comunicação. Debater a cidade, como fizemos com o especial “Desafios do Recife”, é uma de nossas missões, do nosso compromisso com a sociedade”, afirma o diretor de jornalismo do Jornal do Commercio, Laurindo Ferreira.

Anne Barreto e Igor Maciel serão os mediadores dos debates da TV Jornal no Recife e em Caruaru, respectivamente - Arte/SJCC

Debate na TV Jornal Caruaru

A TV Jornal Interior também vai realizar um debate com os candidatos à prefeitura de Caruaru, no Agreste pernambucano. O encontro acontece na quarta-feira (2), com transmissão para o interior do estado.

Foram convidados os cinco candidatos de partidos que possuem representação no Congresso Nacional. São eles: Armandinho (Solidariedade), Fernando Rodolfo (PL), José Queiroz (PDT), Michele Santos (PSOL) e Rodrigo Pinheiro (PSDB).

O debate da TV Jornal Caruaru será mediado pelo jornalista Igor Maciel e acontece das 18h30 às 19h45, dentro do horário do programa O Povo Na TV. O evento também será transmitido ao vivo na Rádio Jornal Caruaru e nas plataformas digitais do SJCC.