Debate SJCC: "A gente hoje tem oportunidade de participar do primeiro debate televisionado" diz Tecio Teles ao chegar ao SJCC

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Candidato do Partido Novo chegou ao local que será realizado o debate e declarou importância do evento para os eleitores decidirem seu voto

O candidato Tecio Teles (Novo) foi o segundo a chegar para o debate do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação com os candidatos à Prefeitura do Recife nas Eleições 2024. “A gente hoje tem oportunidade de participar do primeiro debate televisionado”, declarou.

No local, Tecio enfatizou a importância de ter um debate televisionado para o cargo de prefeito da capital pernambucana e declarou que “a gente vem com a expectativa muito boa, oportunidade em que vamos apresentar propostas, trazer aquilo que o eleitor precisa para decidir o voto”.

Ao falar do seu aspecto político, Teles diz que se apresenta de direita, liberal e com plano que traz o diagnóstico dos problemas.

“A nossa candidatura vem sendo colocada no campo da direita, liberal na economia, uma candidatura lúcida capaz de trazer o diagnóstico do que não tá bom e trazer alternativas para melhorar a cidade”.

Acompanhe, ao vivo, a análise do colunista do JC Igor Maciel sobre o Debate TV Jornal com os candidatos a Prefeitura do Recife

Acompanhe neste link, ao vivo, a análise do Debate TV Jornal com os candidatos a Prefeitura do Recife, com o colunista do JC Igor Maciel.

Debate TV Jornal 2024: Acompanhe, ao vivo, o debate com os candidatos a Prefeitura do Recife

Acompanhe neste link, AO VIVO, o debate com os candidatos a Prefeitura do Recife, realizado pelo Sistema Jornal do Commercio de Comunicação. A partir das 18h30, os candidatos Daniel Coelho (PSD), Dani Portela (PSOL), Gilson Machado (PL), João Campos (PSB) e Tecio Teles (Novo) discutem suas propostas para o Recife.