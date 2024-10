Debate SJCC: Dani Portela fala sobre transporte público e cita morte de ciclistas

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

No primeiro bloco do debate do Sistema Jornal Commercio de Comunicação, a candidata do PSOL questionou Daniel Coelho (PSD) sobre transporte público

No primeiro bloco do debate promovido pelo Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC), a candidata á prefeitura do Recife, Dani Portela (PSOL) direcionou uma pergunta ao candidato Daniel Coelho (PSD), destacando o desafio crônico que o transporte público representa para a Região Metropolitana do Recife.

Dani iniciou sua intervenção questionando a gestão atual e a falta de melhorias no sistema de transporte, apesar da influência do governo estadual.

“Recife tem um dos piores congestionamentos do Brasil. Você compôs o governo Raquel Lyra, que é o maior acionista do Consórcio Grande Recife, mas até o presente momento não houve nenhuma melhoria efetiva no transporte público. Como o senhor quer resolver esse problema se a governadora teve condições e não fez nada para isso? É estranho o senhor falar em tarifa zero, e porque não implementou tarifa zero no estado na gestão da sua governadora?”, questionou a candidata.

Em sua resposta, Daniel Coelho rebateu as críticas mencionando a falta de aporte da prefeitura do Recife no sistema de transporte público. Ele defendeu a adoção da tarifa única realizada pela governadora Raquel Lyra e questionou Portela sobre o modelo atual. “Você concorda com o modelo atual onde o Recife não coloca subsídio para melhorar o sistema de transporte?”, indagou Coelho.

Morte de ciclistas e crítica à gestão estadual

Na réplica, Dani Portela trouxe à tona as mortes de ciclistas no trânsito. “Não posso falar em transporte público sem lembrar a vida de três ciclistas que morreram no nosso trânsito nos últimos 15 dias. A gente precisa resolver esse problema, a governadora tem a chance de fazê-lo, mas não fez. Não por acaso, é avaliada como uma das piores governadoras do país”, afirmou Portela.

“Nós precisamos mudar a lógica do cálculo do transporte. É preciso abrir a ‘caixa preta’ do transporte público. Porque as mesmas famílias e as mesmas empresas lucram há 15 anos. Só é bom para quem lucra, mas não é bom para quem usa e para quem trabalha: motoristas e rodoviários que trabalham precarizados”, disse.

Propostas de tarifa zero progressiva

Dani Portela defendeu a ampliação da tarifa zero para jovens e desempregados, reforçando que essa é uma pauta histórica da esquerda.

“A gente tem sim a tarifa única, mas ainda assim é uma das passagens mais caras do país com o pior serviço prestado à população. É preciso ampliar a tarifa zero para jovens, desempregados, nós temos propostas para isso. É uma pauta histórica de luta da esquerda, tarifa zero progressiva. É possível fazer isso se a gente fizer melhores escolhas”, finalizou a candidata.

Na tréplica, Daniel Coelho considerou a fala de Dani Portela sobre a governadora Raquel Lyra como um “ataque”. Ele voltou a criticar a falta de investimento da prefeitura no transporte público e reforçou a importância de priorizar recursos para mudanças significativas no sistema. “Prioridade sem dinheiro é conversa fiada”, declarou Coelho.

