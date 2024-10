Mortes no trânsito: três ciclistas são atropelados e mortos em oito dias no Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Levantamento com dados da PCR mostra que os sinistros de trânsito com vítimas aumentaram mais de 100% de 2022 para 2024 na capital pernambucana

Pedalar no Recife está dando medo. Pelo menos para quem usa a bicicleta como transporte e em dias de semana, sem a proteção de ciclofaixas e ciclovias ou a estrutura dos equipamentos móveis aos domingos e feriados.

Num intervalo de oito dias, três ciclistas - dois homens e uma jovem mulher - foram atropelados e mortos em diferentes bairros da cidade. Duas das vítimas - os dois homens - atropelados praticamente no mesmo horário e mortos na hora por motoristas do transporte público. Eram trabalhadores que usavam bike para se deslocar.

O primeiro morreu atropelado pelo motorista de um ônibus da empresa Caxangá, na Praça da Convenção, em Beberibe, na Zona Norte do Recife, e o segundo pelo condutor do Sistema de Transporte Complementar de Passageiros do Recife (SCTP), na Ponte-Viaduto Torre-Parnamirim, em Parnamirim, na mesma região.

A terceira vítima, uma estudante de engenharia civil da Universidade de Pernambuco (UPE), foi atropelada por um motoqueiro - a informação era de que seria condutor de aplicativo de transporte - na Torre, Zona Oeste do Recife. Ana Gabriela Sena de Barros, 20 anos, lutou pela vida por mais de dois dias, mas no dia 26 faleceu.

LEVANTAMENTO APONTA EXPLOSÃO DE SINISTROS DE TR NSITO COM VÍTIMAS NO RECIFE

Cidade do Recife tem acumulado em 2024 Ghost Bikes, as bikes brancas que simbolizam a morte de quem pedala - Divulgação

Levantamento sobre os sinistros de trânsito (não é mais acidente de trânsito que se define, segundo o CTB e a ABNT) com vítimas no Recife revelam um crescimento impressionante nos últimos três anos. A capital pernambucana teria tido um aumento superior a 100% nos registros de colisões, quedas, atropelamentos e outros tipos de sinistros no trânsito com vítimas de 2022 para 2024.

Quando o recorte é feito de janeiro a maio de cada ano, o aumento é de 116,5% comparando 2022, 2023 e 2024. Mas quando a análise é de mês a mês, o crescimento chega a 139%, como aconteceu entre os meses de maio dos três anos analisados. De 2024 em relação a 2023, o aumento foi de 53,9%.

Os registros com vítimas no trânsito recifense aumentaram 62,66% em 2023 em comparação com 2022. O levantamento foi realizado pela Associação Metropolitana de Ciclistas do Recife (Ameciclo) com os dados abertos da Prefeitura do Recife. A comparação dos anos de 2022 e 2023 com 2024 não foi possível porque os dados existentes são referentes apenas aos cinco primeiros meses deste ano.

“O aumento dos sinistros de trânsito no Recife são reflexo de uma política que continua priorizando o carro, sua circulação e velocidade. Em nenhum momento há um gesto da prefeitura que indique aos motoristas que eles não são prioridades nas vias - porque não são -, de que eles devem tomar ultra cuidado com as vidas que transitam com eles. No máximo, campanhas pontuais, mas estruturalmente, tudo indica para eles que as ruas são deles e assim, eles se comportam e isso aumenta a violência no trânsito”, critica Daniel Valença, um dos coordenadores da Ameciclo.

Sinistros de trânsito com vítimas têm alto crescimento no Recife em 2024 - Reprodução

E segue, alertando para o fato de que a capital, mesmo diante desse cenário de crescimento de registros no trânsito, passou um ano com a fiscalização de velocidade desligada. “Desde 2021, as velocidades das avenidas deveriam ter sido reduzidas para 50km/h, e não foram. Os radares são desligados nas madrugadas e, até recentemente, estavam desligados na cidade inteira. Não são ampliadas as faixas de ônibus, as estruturas de bicicleta são colocadas em vias já acalmadas e, quando uma ciclovia é implantada numa avenida, a prefeitura diz "o melhor de tudo é que não tirou faixas de rolamento". Por isso, repito: esses números absurdos são resultados diretos dessa gestão de mobilidade voltada para o carro”, reafirma.



MORTES NO TRÂNSITO DO RECIFE CRESCERAM QUASE 20%

As mortes no trânsito no Recife aumentaram mais de 19% entre 2021 e 2022. Foram 105 vidas perdidas na capital no ano passado. Os dados fazem parte do Relatório Anual de Segurança Viária do Recife em 2022, elaborado pela CTTU em parceria com a Iniciativa Bloomberg de Segurança Viária Global (BIGRS).

O relatório aponta que as mortes no trânsito aumentaram 19,3% na capital. E que as principais vítimas dos sinistros de trânsito são os pedestres, que corresponderam a 42% dos casos. O número de feridos também aumentou em 2022.

MOTOQUEIROS SÃO OS MAIS IMPRUDENTES

Ciclistas estão entre as vítimas do trânsito assassino do Brasil. Dois morreram no Recife na segunda-feira (16/9) e uma terceira no dia 24/9 - Reprodução Invasão de ciclofaixas por motoqueiros e motoristas leva ciclistas a protestar por segurança no Recife - Ameciclo/Divulgação

O Relatório Anual de Segurança Viária confirmou, por mais um ano, que os ocupantes de motocicletas seguem sendo as maiores vítimas do trânsito. Dos 1.806 registros de sinistros de trânsito na capital em 2022, 72% envolveram motociclistas e passageiros das motos.

O relatório não diz, mas o crescimento deve ter relação direta com a explosão do uso de motos como transporte de passageiros - caso do Uber e 99 Moto, por exemplo.

O excesso de velocidade também segue predominante: 32% de todas as infrações de trânsito registradas na cidade em 2022 foram cometidas por condutores que excederam em 20% os limites de velocidade estabelecidos nas vias. E quem mais desrespeita são os motociclistas: 35% andaram acima desse limite, enquanto os veículos leves representaram 21%.

ESTUDANTE DE ENGENHARIA MORRE ATROPELADA POR MOTOQUEIRO ENQUANTO PEDALAVA

Dois ciclistas morreram na hora e a terceira lutou pela vida por dois dias. Números de mortes no trânsito da capital aumentaram 20% e seguem crescendo - Renato Ramos/JC Imagem

A estudante de engenharia civil Ana Gabriela Sena de Barros, 20 anos, morreu na quinta-feira (26/9) após ser atropelada por um motoqueiro enquanto pedalava, na Avenida Beira Rio, no bairro da Torre, Zona Oeste do Recife.

O atropelamento aconteceu dois dias antes, na terça-feira (24), por volta das 15h. Segundo informações da família, ao ser atropelada pelo motoqueiro, Ana Gabriela teria caído e batido a cabeça no meio fio.

Gabi, como era conhecida, foi socorrida pela SAMU e levada ao Hospital da Restauração (HR), sendo encaminhada para uma unidade hospitalar da Unimed no Recife. Na quinta, foi confirmada a morte encefálica.

A estudante era natural de Juazeiro, na Bahia, e cursava o sexto período de Engenharia Civil da Escola Politécnica da Universidade de Pernambuco (POLI-UPE).

POLI-UPE lamenta perda de estudante

Através de nota nas redes sociais, a universidade lamentou o ocorrido e cobrou as autoridades públicas por ciclofaixas mais seguras.

"É com imenso pesar que comunicamos o falecimento de Ana Gabriela Sena de Barros, nossa querida aluna e graduanda em Engenharia Civil. Gabi sempre se destacou por sua energia, brilho e alegria, além de ser uma ciclista apaixonada.







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Escola Polite?cnica (@poli_upe)

Infelizmente, Gabi foi vítima de um trágico acidente enquanto pedalava, deixando uma lacuna irreparável nas vidas de todos os que com ela conviviam. Prestamos nossa solidariedade aos amigos e familiares, desejando força e conforto nesse momento tão difícil.

Além da tristeza pela perda, fazemos um apelo às autoridades para que olhem com mais cuidado para as condições de mobilidade e segurança nas ruas. Precisamos de ciclovias e ciclofaixas mais seguras para proteger a vida daqueles que, como Gabi, usam a bicicleta como meio de transporte e lazer."

DOIS CICLISTAS MORTOS NO MESMO HORÁRIO NA CAPITAL

Os dois atropelamentos dos ciclistas no dia 16/9 teriam acontecido por volta das 7h. A vítima morta na Ponte-Viaduto Torre-Parnamirim foi um homem de 46 anos, que teria se desequilibrado ao cair num buraco existente entre a pista e a ‘vala’ que muitas vias do Recife têm depois que são pavimentadas e que representam um perigo para quem pedala.

Ao desequilibrar, o ciclista caiu na direção do micro-ônibus e teria batido com a cabeça no meio-fio. A via não tem nenhum tipo de infraestrutura para a bicicleta e, segundo testemunhas do atropelamento, o condutor do micro-ônibus também não respeitava o 1,5 metro de distância previsto no Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

ALTERAÇÃO DO TRÂNSITO TERIA PROVOCADO ATROPELAMENTO EM BEBERIBE

A capital pernambucana teria tido um aumento superior a 100% nos registros de colisões, quedas, atropelamentos e outros tipos de sinistros no trânsito com vítimas de 2022 para 2024 - Josenildo Gomes/ASCOM CTTU A capital pernambucana teria tido um aumento superior a 100% nos registros de colisões, quedas, atropelamentos e outros tipos de sinistros no trânsito com vítimas de 2022 para 2024 - Josenildo Gomes/CTTU

Praticamente no mesmo horário, na Praça da Convenção, em Beberibe, um segundo ciclista foi atropelado e morto. Dessa vez, pelo motorista de um ônibus da Empresa Caxangá, que fazia a linha 760 Dois Unidos/Derby. Também segundo testemunhas do atropelamento, o ciclista foi pego de surpresa e de frente pelo ônibus.

Uma recente mudança na circulação da área teria provocado o atropelamento. Testemunhas explicaram que, agora, os ônibus precisam girar na Praça da Convenção para acessar o bairro de Dois Unidos, entrando à esquerda na Avenida Compositor Vinícius de Moraes. E, como não foi instalado um semáforo no local, quem circula no sentido contrário - como foi o caso do ciclista, que estava no sentido Caixa D´Água-Beberibe - pode ser pego de surpresa.

A vítima seria um homem de aproximadamente 60 anos, que morreu na hora. Sobre a instalação de um semáforo no local, a CTTU informou que irá estudar a possibilidade. E afirmou estar recuperando a infraestrutura cicloviária da Avenida Compositor Vinícius de Moraes.

Já sobre o atropelamento na Ponte-Viaduto Torre-Parnamirim, a autarquia apenas afirmou que a implantação de uma ciclovia ou ciclofaixa seria de responsabilidade do governo de Pernambuco. “A Avenida João Tude de Melo faz parte do Plano Diretor Cicloviário, sendo de responsabilidade do Governo do Estado, dentro da Rede Cicloviária Metropolitana”.

A Polícia Civil garantiu que os três atropelamentos estão sendo investigados pela Delegacia de Delitos de Trânsito. “A Polícia Civil de Pernambuco informa que os fatos estão sendo apurados pela Delegacia de Delitos de Trânsito, que está realizando diligências para a elucidação do ocorrido. Maiores informações não podem ser repassadas para não atrapalhar o curso das investigações”.