Debate SJCC: Gilson questiona João sobre creches: "Tu vai ser demitido"

O candidato Gilson Machado (PL) usou sua primeira pergunta no debate da TV Jornal com os candidatos à prefeitura do Recife, promovido pelo Sistema Jornal do Commercio de Comunicação, para questionar o atual prefeito e candidato à reeleição João Campos (PSB), sobre a gestão das creches do Recife.

Chamando de “escândalo” e “máfia”, Gilson questionou João sobre as creches, mencionando auditoria do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE-PE), cujo relatório foi citado pelo candidato do PL como documento “corrobora tudo” que foi dito sobre o tema na campanha até então. Gilson também mencionou as punições sofridas na Justiça Eleitoral, destacando que “calaram” seu guia eleitoral por falar sobre o tema.

João, por sua vez, se defendeu enfatizando que Gilson foi punido 313 vezes pela Justiça Eleitoral e que isso representa o maior volume de punições a um candidato em todas as capitais nacionais no pleito atual. O atual prefeito afirmou que Gilson usa de “informação falsa” e que deseja “enganar as pessoas”.

Em réplica, Gilson voltou a questionar João, afirmando que uma empresa que ganhou a licitação no edital das creches municipais, nasceu quatro dias depois do final do edital. O candidato do PL disse que isso “não tem explicação” e que “anda com a verdade’, mesmo que sofra danos por isso.

“Eu ando com a verdade, mesmo que eu sofra danos. Você (João) vai sentir isso mais na frente, porque acima de Deus, ninguém. Você pode enganar todo mundo, juiz, promotor, mas não ao povo”, disse.

Gilson enfatizou que as creches municipais “não tem a menor condição” de receber crianças e voltou a atacar o pessebista, enfatizando que João “vai ser demitido”.

“No começo você disse que não tinha problema, depois você admite e acha que tá tudo normal. Sempre terceiriza tudo pros outros. Mas tu vai ser demitido”, criticou.

Em tréplica, João se defendeu afirmando que “certamente” Gilson não leu o edital das creches, destacando que no documento há uma cláusula que permite a abertura de empresa após o final do certame.

