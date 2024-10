Debate SJCC: "Hoje a gente vai concorrer em condições de igualdade" diz Dani Portela ao chegar ao SJCC

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A candidata Dani Portela (PSOL) foi a primeira a chegar para o debate do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação com os candidatos à Prefeitura do Recife nas Eleições 2024.

Ao chegar, Dani enfatizou a importância da realização de um debate com os candidatos, destacando ser algo que “fortalece a democracia”, também mencionando o pouco tempo que possui em guia eleitoral, o qual atribuiu a uma “desigualdade do sistema eleitoral”.

“Um debate é muito importante para a cidade do Recife. Vai ser o primeiro debate, que tava sendo muito aguardado. Isso fortalece a democracia, para serem debatidas as melhores propostas para a cidade. Para o nosso partido PSOL/Rede, é fundamental, já que devido à desigualdade do sistema eleitoral, nós temos o menor tempo de TV, apenas 30 segundos”, disse.

Acompanhada de sua candidata a vice Alice Gabino (Rede), Dani também celebrou a oportunidade de, com o debate, poder concorrer “em condições de igualdade” com os demais candidatos e poder discutir propostas para a cidade.

“Hoje a gente vai concorrer em condições de igualdade. Ter o mesmo tempo para poder debater a cidade, a necessidade de Recife reduzir as desigualdades. Esse é o eixo do nosso debate: a gente quer um Recife que não seja apenas bom para poucas pessoas, mas que seja uma cidade boa de se viver para todo mundo, para as mulheres, população negra, LGBT, pessoas com deficiência, é esse Recife que a gente vai trazer hoje para debater com muito orgulho”, disse.

