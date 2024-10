Debate SJCC: "O povo do Recife vai demitir João Campos" diz Gilson Machado ao chegar ao SJCC

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Ao chegar para o debate da TV Jornal com os candidatos à Prefeitura do Recife, promovido pelo Sistema Jornal do Commercio de Comunicação, o candidato Gilson Machado (PL) fez críticas ao atual prefeito e candidato à reeleição João Campos (PSB).

O candidato do PL chegou ao SJCC carregando um poste, em alusão ao candidato a vice-prefeito na chapa de João Campos, Victor Marques (PCdoB), o qual Gilson se referiu como "poste comunista".

Ao mencionar as expectativas para o debate desta terça-feira (1), Gilson destacou que “finalmente” Recife terá um debate e elencou situações que vê como problemáticas na capital pernambucana. O candidato do PL aproveitou para parabenizar a TV Jornal e o presidente do Grupo JCPM, João Carlos Paes Mendonça, pela realização do debate.

“Finalmente vamos ter um debate. Recife é a única capital que não teve um debate ainda. Parabéns a TV Jornal, parabéns a João Carlos Paes Mendonça. Vamos debater o Recife, porque eu não consigo me acostumar com uma senhora entrar em um ônibus e ter que esconder o celular dentro da calça e ter que levar um celular fake, um ‘chupa-cabra’, como dizem, para o ladrão. Eu não consigo me acostumar com a Dona Maria, depois de 8 meses esperando um exame de colo do útero, falecer de câncer do colo do útero porque não conseguiu o exame no posto de saúde ou em uma UPA no Recife, com as filas intermináveis e o trânsito de Recife”, afirmou.

O candidato do PL aproveitou para criticar João Campos e o candidato a vice Victor Marques, o qual se referiu como “poste comunista”. Gilson afirmou que “o povo do Recife vai demitir João Campos”, enfatizando que o pessebista faz uma “gestão desastrosa” do município.

“Nós vamos passar a limpo. O que vai acontecer hoje é que o povo do Recife vai demitir João Campos, ele precisa ser demitido por essa gestão desastrosa, que gastou quase R$ 200 milhões em propaganda da Prefeitura e muito pouco fez pela saúde, pelo trânsito, segurança. Então minha gente, a hora é essa e vamos mostrar ao povo de Pernambuco e ao Recife que ele (João Campos) tem um poste comunista como vice-prefeito dele, vamos desafiar ele para ele assumir que vai ser prefeito durante os quatro anos de mandato”, disse.

Acompanhe, ao vivo, a análise do colunista do JC Igor Maciel sobre o Debate TV Jornal com os candidatos a Prefeitura do Recife

Acompanhe neste link, ao vivo, a análise do Debate TV Jornal com os candidatos a Prefeitura do Recife, com o colunista do JC Igor Maciel.

Debate TV Jornal 2024: Acompanhe, ao vivo, o debate com os candidatos a Prefeitura do Recife

Acompanhe neste link, AO VIVO, o debate com os candidatos a Prefeitura do Recife, realizado pelo Sistema Jornal do Commercio de Comunicação. A partir das 18h30, os candidatos Daniel Coelho (PSD), Dani Portela (PSOL), Gilson Machado (PL), João Campos (PSB) e Tecio Teles (Novo) discutem suas propostas para o Recife.