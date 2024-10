Candidato à reeleição em Caruaru, Rodrigo Pinheiro não irá ao debate do SJCC

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O prefeito e candidato do PSDB à reeleição em Caruaru, no Agreste do Estado, afirmou que não irá ao evento que acontece nesta quarta-feira (02)

O prefeito de Caruaru e candidato à reeleição, Rodrigo Pinheiro (PSDB), não comparecerá ao debate promovido pelo Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC), que acontecerá na noite desta quarta-feira (02).

O evento, mediado pelo jornalista Igor Maciel, titular da coluna Cena Política do Jornal do Commercio, reunirá candidatos à prefeitura para discutir suas propostas e debater questões cruciais para o município.

Rodrigo Pinheiro justificou sua ausência por meio de um comunicado oficial enviado à TV Jornal Interior, no qual explicou que um compromisso institucional previamente agendado o impede de participar do evento.

No ofício, assinado por Pedro Augusto Cavalcanti de Andrade, presidente da Federação PSDB/CIDADANIA e representante da coligação Avança Caruaru, o candidato agradece pela oportunidade.

Ele também ressaltou sua disposição para participar de "futuros debates que promovam o diálogo transparente e propositivo".

A ausência de Rodrigo Pinheiro no debate desta quarta-feira pode provocar críticas dos adversários e diferentes reações entre os eleitores.

Debate do SJCC em Caruaru

O debate inicia às 18h30, com transmissão ao vivo na TV Jornal Interior, na Rádio Jornal Caruaru e nas plataformas digitais do SJCC.

Assim como o debate entre canddiatos à prefeitura do Recife, será dividido em três blocos, com o objetivo de proporcionar um diálogo direto entre os candidatos. No primeiro bloco, os participantes terão um minuto para se apresentar ao público.

Em seguida, iniciará uma rodada de perguntas entre os próprios candidatos, sem temas pré-definidos, com tempo de 30 segundos para formular as questões. Cada candidato terá um minuto e meio para responder, com direito a réplica e tréplica de um minuto cada.

No segundo bloco, o mediador Igor Maciel sorteará temas específicos para que os candidatos façam perguntas uns aos outros, gerando uma nova rodada de diálogos sobre áreas específicas das propostas.

O terceiro e último bloco será dedicado às considerações finais dos candidatos, com um minuto para cada participante reforçar suas propostas e mensagens principais ao eleitorado.

Foram convidados para o evento os cinco prefeituráveis cujos partidos possuem pelo menos cinco parlamentares no Congresso Nacional, como determina a legislação eleitoral. São eles:

Armandinho (Solidariedade);



Fernando Rodolfo (PL);

José Queiroz (PDT);



Michele Santos (PSOL);

Rodrigo Pinheiro (PSDB).

Agora, com ausência de Rodrigo Pinheiro, participarão quatro candidatos.

AO VIVO: Assista ao debate do SJCC em Caruaru