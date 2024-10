"Caruaru perdeu o protagonismo e o prumo", afirma Michelle Santos em debate do SJCC Caruaru

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Em debate do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação, a candidata criticou a "política tradicional", mantendo críticas à atual e anteriores gestões

O debate promovido pelo Sistema Jornnal do Commercio de Comunicação em Caruaru nesta quarta-feira (02) trouxe à tona questões fundamentais sobre o futuro da cidade e as propostas dos candidatos que buscam a prefeitura.

Com a presença de Michelle Santos (PSOL), Armandinho (Solidariedade), José Queiroz (PDT) e Fernando Rodolfo (PL). O atual prefeito, Rodrigo Pinheiro (PSDB), comunicou sua ausência no debate mais cedo.

Em sua primeira fala, Michelle Santos fez uma contundente crítica ao prolongado domínio político na cidade. “Sou Michelle, sou mãe e a única mulher nesse debate e sou caruaruense. Eu estou cansada de Caruaru ser governada há décadas pelos mesmos sobrenomes que não oferecem propostas reais para os problemas de Caruaru”, afirmou.

Desenvolvimento



A candidata, no segundo bloco do debate, questionou José Queiroz (PDT) sobre sua trajetória política na cidade. “Quando eu nasci, o senhor já era prefeito de Caruaru. Ao longo desses 40 anos, a cidade cresceu, multiplicou a população e hoje Caruaru tem problemas estruturais gravíssimos causados pela falta de planejamento urbano”, destacou, indagando sobre quais seriam as propostas de Queiroz para reverter esse cenário.

José Queiroz, que já ocupou a prefeitura em quatro mandatos, defendeu sua atuação: “Cumpri as obrigações como prefeito. Fizemos o que estava ao nosso alcance para que Caruaru pudesse ser competitiva no estado.”

“A gente precisa entender que o modelo de construção de uma cidade, de planejamento urbano precisa mudar. Não dá mais para construir cidades com a mesma lógica de 20 anos atrás”, afirmou a candidata do PSOL na réplica.

Educação

Ainda durante o segundo bloco do debate, Armandinho (Solidariedade) perguntou a Michelle sobre a transformação educacional em Caruaru.

A candidata manteve uma postura crítica em realção à atual gestão de Rodrigo Pinheiro (PSDB). “A gente entende que Caruaru perdeu não só o protagonismo, como perdeu o prumo. É triste ver uma cidade de pessoas lutadoras, que acordam todos os dias cedo, representadas por uma pessoa que nunca bateu um prego em um sabão e quer estar onde está”, disse a candidata se referindo ao atual prefeito, Rodrigo Pinheiro (PSDB).

Michelle afirmou qque tem uma proposta no plano de governo que vai transformar as escolas de ensino fundamental em centros de convivência comunitária. - os Centros Educacionais Unificados.



Armandinho, em sua réplica, prometeu priorizar a valorização dos trabalhadores da educação, o que, segundo ele, é fundamental para a transformação do setor.

Michelle complementou a discussão, salientando que “em todo serviço público, o principal ponto precisa ser o funcionário”, na sua tréplica.

Habitação e infraestrutura

No segundo bloco, José Queiroz direcionou a conversa para a questão da habitação, um tema que Michelle declarou ser fundamental. “Eu me sinto muito confortável em falar sobre esse tema, porque é o tema da minha vida. Nenhum outro direito pode ser garantido se você não tem o direito de morar”, argumentou.

Em sua tréplica, Michelle lembrou que “estamos vivendo um período de intensificação dos eventos climáticos extremos” e mencionou a paralisação de obras importantes, como o aeroporto de Caruaru, que deveria impulsionar a infraestrutura da região.

Em suas considerações finais, Michelle Santos reiterou a questão da "renovação da política".

“Eu cheguei nesse lugar porque eu entendo que nós, eu, mulher trabalhadora que não tenho a vida resolvida. Nós temos um projeto pra nossa cidade de renovação." finalizou.

