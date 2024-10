"Caruaru precisa mudar e estou pronto para servir", diz Zé Queiroz em debate do SJCC em Caruaru

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Participação do candidato do PDT foi marcada por menções a feitos de gestões anteriores e críticas à atual gestão e o atual prefeito Rodrigo Pinheiro

O candidato à prefeitura de Caruaru Zé Queiroz (PDT) participou do debate promovido pelo Sistema Jornal do Commercio de Comunicação, na noite desta quarta-feira (2), apresentando suas propostas e discutindo temas da cidade.

Ex-prefeito de Caruaru por quatro mandatos, Zé aproveitou o debate para relembrar feitos de suas gestões anteriores à frente do município, além de lamentar a ausência do atual prefeito e candidato à reeleição Rodrigo Pinheiro (PSDB).

Rodrigo comunicou, durante à tarde, que não compareceria ao debate realizado pelo SJCC nesta quarta.

No primeiro bloco, Zé destacou o motivo de voltar a concorrer à Prefeitura de Caruaru, enfatizando que decidiu voltar “com a decisão de trabalhar” e que a cidade “já não vive aquele tempo de esperança”. O pedetista completou afirmando que está “cheio de energia” para fazer “novamente tudo aquilo que fizemos para transformar Caruaru”.

Críticas a Rodrigo Pinheiro

Zé aproveitou um dos espaços do debate para lamentar a ausência de Rodrigo Pinheiro, destacando que isso "não contribui com a democracia" e com "aquilo que se diz de um administrador", além de enfatizar que é preciso "coragem para enfrentar as demandas".

"Também endosso o que os companheiros já disseram, lamentando, Rodrigo, a sua ausência, que não possibilita que essas perguntas fossem feitas a você. Lamentavelmente, sua ausência não contribui com a democracia, sua ausência não contribui com aquilo que se diz de um administrador. Coragem para enfrentar as demandas e saber responder ao povo. Poderia dizer mais, mas a cadeira vai continuar vazia", disse.

Infraestrutura

Respondendo pergunta de Michelle Santos (PSOL) sobre suas propostas para a infraestrutura, Zé destacou os feitos dos seus quatro mandatos, afirmando que suas gestões operaram “grandes transformações” e que “há um carinho do povo” pelas mudanças introduzidas, citando obras de pontes e conexões de bairros.

Em tréplica, Zé afirmou que as obras feitas foram “duradouras”, usando como exemplo a Ponte Irmã Jerônima, além de enfatizar que durante seu período na Prefeitura, Caruaru experimentou melhorias e inovação.

Mobilidade Urbana

Após perguntar para Fernando Rodolfo (PL) sobre as propostas na área de mobilidade urbana, Zé usou sua réplica para destacar a construção de pontes na cidade, durante suas gestões, voltando a destacar a ponte Irmã Jerônima como exemplo.

“Fizemos quatro pontes e dou exemplo de apenas uma, a Irmã Jerônima. Dois bairros se ligavam através de uma passagem molhada e graças a essa intervenção os bairros passaram a se comunicar por uma ponte moderna. Não apenas moderna para servir ao povo, mas sim para distribuir para uma imensa região”, disse.

Zé também aproveitou o tema para criticar o atual prefeito Rodrigo Pinheiro, afirmando que Caruaru “lamentavelmente” está em “retrocesso”.

“Mobilidade urbana exige do administrador visão de futuro e nós mostramos isso ao povo de Caruaru. Apontando as oportunidades melhores para que a cidade vivesse esse momento de desenvolvimento, que lamentavelmente entrou em retrocesso”, criticou.

Educação

Respondendo pergunta de Fernando Rodolfo, Zé se defendeu após o candidato do PL o chamar de “inimigo da educação”, relembrando uma greve ocorrida durante um dos mandatos do pedetista.

“Feliz do administrador que sabe respeitar democraticamente a greve. O que interessa é o que fizemos de bom para o professor, que sabe que contou conosco para se valorizar, para fazer cursos, aperfeiçoamentos e quando tirava licença, continuava recebendo da Prefeitura”, afirmou.

Em tréplica, Zé apresentou proposta de duplicação das vagas de creches no município, sem apresentar detalhes.

Habitação

Após pergunta para Michelle Santos, Zé usou a sua réplica para defender obras realizadas na área de habitação durante suas gestões, destacando que o projeto de habitação foi “rico”. Zé usou como exemplo doações de casas populares e terrenos.

“Nós entendemos de habitação para o povo, porque sabemos da importância que há na vida do povo um lugar para morar”, disse.

Considerações finais

Caruaru, eu te amo. E este amor me fez voltar, pela convocação do povo para ser candidato mais uma vez, para fazer as transformações que Caruaru está pedindo, para voltar a ter competição, credibilidade nacional. Caruaru precisa mudar e estou pronto para servir. Quero deixar aqui a inspiração da minha família como uma força motriz. Toda essa força junta me dá condições de dizer àqueles caruaruenses, às crianças que sorriem quando eu passo, ao povo que diz o grito ‘Zé’, que eu estou pronto para a nova jornada e podem esperar, vocês que estão me vendo aqui, haveremos de fazer caruaru sorrir e ter esperança