"Vamos fazer em 4 anos, o que não foi feito nos últimos 40", promete Fernando Rodolfo em debate do SJCC em Caruaru

A participação do candidato do PL à prefeitura de Caruaru no debate do Sistema Jornal do Commercio foi marcada por críticas à atual gestão

O candidato à prefeitura de Caruaru, Fernando Rodolfo (PL), participou do debate promovido pelo Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) na noite desta quarta-feira (02), na cidade de Caruaru, no Agreste de Pernambuco.

Durante o embate, Fernando teceu críticas às gestão atual e anteriores. O debate contou com a presença de Armandinho (Solidariedade); José Queiroz (PDT) e Michele Santos (PSOL).

O candidato à reeleição, Rodrigo Pinheiro (PSDB) comunicou que não iria comparecer ao debate durante a tarde.

Críticas à Rodrigo Pinheiro

No primeiro bloco do debate, Fernando Rodolfo fez duras críticas à gestão atual, liderada pelo prefeito Rodrigo Pinheiro (PDT).

Rodolfo afirmou que sua principal motivação para ser prefeito de Caruaru é “tirar esse malandro daí, esse farrista”, criticando os valores destinados a buffets e festas.

“Quero trazer ordem e progresso para a cidade. Ordem na segurança, no saneamento básico, na assistência social”, declarou Fernando Rodolfo, prometendo apresentar suas propostas ao longo do debate.

Mobilidade urbana

Ainda no primeiro bloco, que tinha tema livre, o tema da mobilidade urbana surgiu. José Queiroz (PDT), questionou Rodolfo: “Qual é o seu pensamento para a mobilidade urbana de Caruaru?”.

“Tenho falado desde o primeiro dia dessa campanha que mobilidade é um tema que precisa ser explorado à exaustão. O centro de Caruaru está travado, temos uma frota muito maior do que quando o senhor foi prefeito”, destacou Rodolfo, criticando a falta de evolução nesse aspecto.

Ele propôs a duplicação de avenidas, criação de corredores de ônibus e ciclovias, além de reforçar que essas mudanças precisam ser baseadas em um “acompanhamento profissional”, se referindo à profissionais engenheiros de tráfego.

O candidato do PDT relembrou a construção da ponte Irmã Jerônima, em Caruaru, na sua réplica. “Não adianta fazer ponte e ter gente dormindo embaixo dela”, alfinetou o candidato do PL na tréplica.

Rodolfo afirmou que, caso eleito, pretende contratar um estudo de engenharia de tráfego para identificar os pontos críticos e propor soluções eficientes. “Vamos fazer em 4 anos o que não foi feito nos últimos 40”, disparou o candidato.

Ausência de Rodrigo

O debate foi marcado pela ausência do atual prefeito e candidato à reeleição, Rodrigo Pinheiro, que foi alvo de críticas severas dos adversários.

Fernando Rodolfo questionou o candidato Armandinho (Solidariedade) sobre a falta de presença de Rodrigo, Armandinho usou seu tempo de resposta para concordar com o adversário e falar sobre sua campanha.

“Desrespeito é a marca de Rodrigo. Ele é gigante na arrogância, para dar grito nas mulheres servidoras do município. Mas a valentia acaba quando chega aqui. Ainda tem debate, cria coragem, vê se tu aparece lá, vira homem”, finalizou Fernando Rodolfo na réplica da pergunta.

Críticas à gestão de José Queiroz

Outro ponto importante do debate foi a educação. Quando o tema foi sorteado no segundo bloco do debate, Fernando Rodolfo aproveitou para questionar José Queiroz sobre a greve de professores que marcou um dos seus mandatos como prefeito.

Fernando lembrou que a greve durou mais de 80 dias e alegou que Queiroz é “visto como inimigo dos professores”. “Como você pretende ganhar o voto deles agora?”, perguntou.

Queiroz, por sua vez, defendeu-se afirmando que soube respeitar democraticamente a greve e voltou a criticar Rodrigo Pinheiro, dizendo que no seu governo, Caruaru seria “a capital do conhecimento”. Ele também ressaltou que tem um “grande plano” para a educação, com foco nas creches.

Ainda no segundo bloco, Armandinho criticou o atual prefeito, Rodrigo, em relação às multas de trânsito aplicadas na cidade e aproveitou para questionar Fernando Rodolfo sobre seu projeto de mobilidade.

Rodolfo falou mais uma vez sobre sua proposta com reengenharia de tráfego.

Apoio de Bolsonaro

Nas considerações finais, Fernando Rodolfo escolheu se ancorar no apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro e destacou seu alinhamento com as políticas do governo federal durante seu mandato como deputado.

“Minha gente, quando Bolsonaro me escolheu pra ser o candidato dele em Caruaru, ele me escolheu porque, como deputado federal, eu sempre estive apoiando o governo”, disse.

Confira como foi o debate do SJCC em Caruaru