Debate da Globo ao vivo no Recife: Confira horário, regras e onde assistir

Participarão do debate Dani Portela (PSOL), Daniel Coelho (PSD), Gilson Machado (PL) e João Campos (PSB); confira detalhes

A TV Globo transmite nesta quinta-feira (3) o debate com os candidatos à prefeitura do Recife, a partir das 22h, após a novela Mania de Você.

Será possível assistir ao debate pelo canal aberto da Globo, pelo g1 e também pela plataforma Globoplay.

De acordo com a emissora, os candidatos convidados precisam ter representação mínima no Congresso, com ao menos cinco parlamentares.

Além disso, aqueles que obtiveram 6% na última pesquisa de intenções de voto pela Quaest, divulgada na segunda-feira (10), também estão incluídos.

Candidatos que participarão do debate

Dani Portela (PSOL)

Daniel Coelho (PSD)

Gilson Machado (PL)

João Campos (PSB)

Onde assistir ao vivo?

O debate será transmitido pela TV Globo, pelo g1 através da plataforma do Globoplay.

Regras

O debate terá quatro blocos;

O primeiro e o terceiro bloco serão com temáticas livre;

O segundo e o quarto serão com temas previamente determinados;

Os candidatos terão 30 segundos para fazer as perguntas, dois minutos para a resposta, 1 minuto e 15 segundos para a réplica e 1 minuto e 15 segundos para a tréplica;

Após o quarto bloco, cada candidato terá 2 minutos para fazer suas considerações finais.

