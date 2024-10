Eleições 2024: a Quaest para a prefeitura do Recife mostra João Campos na liderança com 75%; Gilson Machado aparece em seguida com 11%

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Os Números foram divulgados nesta segunda-feira (30); o prefeito João Campos (PSB) segue na liderança com inclinação de vitória no primeiro turno

A pesquisa Quaest, que mostra as intenções de voto para o cargo de prefeito do Recife, foi divulgada nesta segunda-feira (30). Ela mostra que o atual prefeito e candidato a reeleição João Campos (PSB) continua na liderança com 75% das intenções de voto, perdendo 2 pontos percentuais em relação à última pequisa divulgada no dia 18 de setembro.

Em segundo lugar vem Gilson Machado (PL) com 11%. Daniel Coelho (PSD) e Dani Portela (PSOL) aparecem com 3%, e Tecio Teles (Novo) tem 1% deixando os candidatos tecnicamente empatados. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos.



Confira os resultados da pesquisa Quaest:

A pesquisa Quaest foi realizada entre os dias 27 e 29 de setembro, entrevista 900 pessoas no Recife, o nível de confiança é de 95%. O registrado na Justiça Eleitoral sob o nº TSE: PE-06977/2024.

Pesquisa espontânea

Na pesquisa espontânea, em que o entrevistado não tem acesso prévio aos nomes dos candidatos, João Campos também liderou com ampla vantagem, somando 62%. Em relação à última pesquisa Quaest, o prefeito perdeu um ponto percentual. Veja os números:

Índice de rejeição

Ainda segundo o levantamento da Quaest, Daniel Coelho continua sendo o candidato mais rejeitado, com 49%. Nesse aspecto da pesquisa, os entrevistados indicam quais candidatos conhecem, aprovam ou rejeitam.

Em segundo lugar ficou Dani Portela, com 36%, seguida de Gilson Machado, com 31% de rejeição. João Campos ficou com 14%. Veja os números:

Conhecimento dos candidatos

A pesquisa também revela o nível de conhecimento dos eleitores em relação aos candidatos. 82% dos entrevistados afirmaram que conhecem e votam no atual prefeito e candidato à reeleição João Campos (PSB) e apenas 2% afirmaram não conhecer.

Confira os números: