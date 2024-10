Em live, presidente Lula afirma que esperou "milagre de Deus" para que avião não caísse no México

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Na última terça-feira (1°), a aeronave do presidente apresentou problemas técnicos e precisou retornar ao México, país de origem do voo.

O presidente Luís Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que esperou um "milagre de Deus" para que o avião presidencial não caísse, após apresentar problemas técnicos, em voo no México.

A declaração foi feita durante uma live em conjunto com o candidato a prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos, nesta quinta-feira (3).

"Eu vou dizer para vocês, pensei muito na minha vida porque fiquei quatro horas e meia em um avião, esperando um milagre de Deus para que o avião não caísse", afirmou o presidente.

Ele completou dizendo que pensou bastante no povo de São Paulo e nas "pessoas humildes" do país.

"Pensei muito na minha vida, pensei em você [Boulos], pensei no povo de São Paulo, pensei nas pessoas humildes deste país que a gente tenta ajudar", completou Lula.

Problema na aeronave

A aeronave, um Airbus A329CJ, decolou do Aeroporto Internacional da Cidade do México, onde o presidente cumpriu agenda oficial durante dois dias, mas teve que retornar após cerca de cinco horas no ar.

Segundo a Força Aérea Brasileira (FAB), o avião apresentou um problema técnico logo após a decolagem. Embora o incidente não tenha sido detalhado, a aeronave precisou permanecer no ar por aproximadamente cinco horas para que o combustível fosse despejado de forma controlada, permitindo um pouso mais seguro.

Durante esse tempo, o avião voou em círculos a uma altitude média de 3,8 mil metros, conforme informações da plataforma FlightAware.

Retorno a Cidade do México

O retorno ao solo da Cidade do México correu às 22h16, quando o avião pousou no Aeroporto Internacional Felipe Angeles.

Os procedimentos de segurança foram seguidos de acordo com os protocolos estabelecidos pela FAB, e a operação foi considerada bem-sucedida.

Não foram divulgados detalhes sobre o problema técnico que afetou a aeronave, e os nomes dos integrantes da comitiva que acompanhavam o presidente também não foram informados.

Agenda no México

A agenda oficial do presidente no México incluiu, entre outros compromissos, a posse da nova presidente do país, Claudia Sheinbaum.

Lula esteve no país por dois dias, cumprindo compromissos diplomáticos e reforçando os laços entre as duas nações.

