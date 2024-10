Debate da Globo em São Paulo começa com trégua e ataques entre candidatos ficam para o fim

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O último debate entre os candidatos à prefeitura de São Paulo aconteceu na noite desta quinta-feira. Ele foi realizado pela TV Globo e reuniu no estúdio Ricardo Nunes (MDB), Guilherme Boulos (PSOL), Pablo Marçal (PRTB), Tabata Amaral (PSB) e Datena (PSDB). No início, todos adotaram uma postura mais propositiva. Porém, no fim, partiram para a troca de farpas.

Pivô de brigas em outros debates, Pablo Marçal tentou mostrar uma versão mais tranquila. Porém, não deixou de atacar os adversários Ricardo Nunes e Guilherme Boulos. Além disso, se colocou como o "único candidato de direita" do pleito.

"Todos os candidatos são de esquerda, exceto eu. Um deles é de extrema-esquerda e o marqueteiro está fazendo parecer que é de centro, que é o Guilherme (Boulos)", afirmou.

"Pensa comigo: um corintiano contratando um palmeirense para ir para a torcida organizada. Foi o que o Boulos fez, tirando a Marta que era secretária do Ricardo Nunes", comparou o ex-coach, que ainda mencionou boletim de ocorrência sobre violência doméstica de esposa do atual prefeito.

Do outro lado, Boulos tratou Marçal como um "lobo em pele de cordeiro". "Agora, o lobo está aparecendo por trás da pele de cordeiro. Ele juntou o time do Doria com ele. Esse é o ponto que aproxima Nunes do Marçal. Marçal, agora, chamou o time do Doria", rebateu.

Buscando uma reação e vaga no segundo turno, Tabata mirou em Ricardo Nunes e Guilherme Boulos. Esse último foi alvo dos principais ataques, já que também disputa o foto do campo político da esquerda. "O que não dá é na véspera da eleição sair mudando tudo que você pensa", disse a deputada, que ainda citou o ex-governador de Pernambuco, Eduardo Campos, nas considerações finais.

Entre todos os candidatos, Datena quase não partiu para o ataque e optou por falar sobre as pautas atuais do mundo político, como, por exemplo, a reforma tributária. "É uma pena que, na reforma tributária, você tenha cometido o erro de não lutar mais por São Paulo", comentou.

Última pesquisa antes do debate da Globo

Antes do debate, o Datafolha divulgou uma pesquisa sobre a disputa pela prefeitura de São Paulo. Novamente, o levantamento mostra uma disputa acirrada entre Ricardo Nunes (MDB), Guilherme Boulos (PSOL) e Pablo Marçal (PRTB). Além disso, aponta uma reação de Tabata Amaral (PSB) correndo por fora.