Apuração das eleições: veja o resultado para prefeito em Salvador

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O atual prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), foi reeleito neste domingo (6) com 78,67% dos votos válidos, consolidando seu segundo mandato à frente da capital baiana.

Reis superou seus principais adversários: Kleber Rosa (PSOL), que obteve 10,43% dos votos, e Geraldo Júnior (MDB), atual vice-governador da Bahia e candidato apoiado pelo PT, que conquistou 10,33%.

Leia Também Apuração das eleições: acompanhe resultado da eleição para vereador de Salvador 2024

Bruno Reis, que foi vice-prefeito de ACM Neto entre 2017 e 2020, migrou do MDB para o DEM (hoje União Brasil) em 2020 para concorrer à prefeitura, consolidando-se como o sucessor do grupo carlista

Esta é a terceira eleição consecutiva em que o grupo vence a disputa pela prefeitura de Salvador no primeiro turno. ACM Neto havia sido eleito em 2016 com 73,99% dos votos válidos, e em 2020, Reis foi escolhido com 64,2% dos votos.

Durante a campanha, Reis focou em promessas voltadas para qualificação profissional e melhorias no transporte público. Ele prometeu qualificar 100 mil pessoas por meio do programa "Treinar para Empregar", com o objetivo de preparar mão de obra para o mercado de trabalho local.

Também destacou a retomada de linhas de ônibus e a inclusão de veículos com ar-condicionado no sistema de transporte. Contudo, o prefeito reeleito rejeitou a proposta de tarifa zero no transporte público, defendida por adversários, afirmando que o orçamento municipal não suporta tal medida.

Eleições 2024: acompanhe o resultado das eleições AO VIVO