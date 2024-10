Malafaia chama Bolsonaro de 'covarde' por postura na eleição de SP: 'que porcaria de líder é esse?'

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O pastor Silas Malafaia fez um desabafo e chamou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) de "covarde" e "omisso" durante uma entrevista realizada pela internet com a jornalista Mônica Bergamo, do jornal Folha de São Paulo, na manhã desta terça-feira (8).

A crítica do líder religioso foi direcionada à postura de Bolsonaro na eleição municipal de São Paulo. Segundo ele, Bolsonaro não foi claro quanto ao apoio prestado na capital, o que teria favorecido o candidato Pablo Marçal (PRTB), desafeto de Malafaia.



"Minha maior decepção: Jair Messias Bolsonaro. Um político é reconhecido no mundo político por seus posicionamentos. E qual é a sinalização que Bolsonaro passou: 'eu não sou confiável nos meus apoios'. Ele passou essa mensagem para o mundo político. Quem é que vai fazer aliança com um cara que não é confiável?", disparou Silas Malafaia.

"O que ele fez em São Paulo e no Paraná é uma vergonha. Em São Paulo ficou em cima do muro. No Paraná, ele tem um candidato a vice numa chapa e declarou para outro. Sinalizou duplamente. Isso não é papel de um líder da direita de nível maior", acrescentou.

Ainda na entrevista, Malafaia completou que é aliado de Bolsonaro, mas que não é "alienado".

"Em São Paulo, ontem, quando ele deu a resposta se o Nunes não passasse, se apoiaria Marçal, dizendo 'contra Boulos, qualquer um'. Eu mandei um zap pra ele dizendo 'você se tornou o maior boca de urna para Marçal'. Como é que você diz que ele é inteligente e apoia um canalha que falsificou documento, que quer dividir a direita e o voto evangélico?", questionou o líder religioso.

"Ele não é criança, sabe o que fez, jogou para os dois lados. Eu desafio: entra nas redes de Bolsonaro e dos filhos, não tem uma palavra sobe a eleição de São Paulo. Que porcaria de líder é esse?", atacou Malafaia.

"A atitude dele foi covarde, omisso, se baseia em redes sociais, não quer se comprometer, fica em cima do muro para ficar bem com seguidores. Por isso que eu elogio Tarcísio [de Freitas, governador de São Paulo]. Essa é a posição de um líder. Líder não fica atrás de seguidor. O cara foi presidente da República, é o maior líder da direita e dá sinais dúbios, confusos, o voto é Nunes, é Marçal..." finalizou Silas Malafaia.