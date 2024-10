Malafaia pede prisão de Marçal e defende Boulos: "psicopata"

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O pastor Silas Malafaia pediu a prisão de Pablo Marçal (PRTB), em uma publicação nas redes sociais, após o candidato à Prefeitura de São Paulo divulgar um laudo falso em nome do adversário Guilherme Boulos (PSOL).

"Esse bandido tem que ser preso", escreveu Malafaia. O pastor ainda chamou Marçal de "psicopata" e defendeu o candidato do PSOL após o caso.

"Não é porque Boulos é o nosso inimigo político que vamos aceitar uma farsa dessa", disparou Silas Malafaia.

Em outra publicação, Malafaia disse que Marçal é um mentiroso contumaz, e citando trechos da Bíblia, afirmou que "quem apoia a mentira está ao lado do diabo (João 8.44), e quem apoia a verdade, está ao lado de Deus (João 8.32).

Marçal divulga laudo falso contra Boulos

Pablo Marçal publicou nas redes sociais um suposto receituário médico, que alega um encaminhamento de Boulos para uma emergência psiquiátrica em 2021. O suposto motivo seria uso de cocaína.

Os advogados de Boulos disseram que o laudo é falso.

"Fabricado com o único objetivo 'sustentar' a criminosa postura do representado e vincular a imagem do representante ao uso de substâncias entorpecentes, tumultuando o pleito e atentando contra a normalidade do processo democrático às vésperas do pleito eleitoral", afirmou a defesa do psolista.

O dono da clínica que aparece no documento postado por Marçal, Luiz Teixeira da Silva Junior, foi condenado pela Justiça Federal por falsificar documentos para obter registro profissional no Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul, após ser denunciado pelo Ministério Público Federal em 19 de dezembro de 2017.



