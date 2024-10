Segundo turno em Olinda: saiba as propostas e quem é Mirella Almeida, candidata do PSD

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Ex-secretária de Governo e de Planejamento do prefeito Professor Lupércio, Mirella Almeida disputa a prefeitura com Vini Castello (PT)

Mirella Almeida é uma das candidatas que disputam a prefeitura de Olinda no segundo turno das eleições de 2024. Ela é filiada ao Partido Social Democrático (PSD) e é apoiada pelo atual prefeito Professor Lupércio (PSD). O programa de governo dela é dividido em sete eixos, que focam em governança e gestão pública, obras de infraestrutura, ações relacionadas ao meio-ambiente, fomento à cultura, entre outras propostas.

Quem é Mirella Almeida

Mirella Fernanda Bezerra de Almeida tem 30 anos, é formada em Marketing e tem pós-graduação em Gestão Pública. Ao longo dos dois mandatos do prefeito Lupércio, ela ocupou três secretarias: de Governo, de Planejamento e Fazenda e de Desenvolvimento Econômico, Inovação, Tecnologia e Turismo. Em 2024, disputa sua primeira eleição, com apoio do mandatário e da governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB).

Mirella Almeida é casada com o vereador de Olinda Felipe Nascimento (PSD), sobrinho do prefeito Lupércio.

Proposta de Mirella para Saúde

De acordo com o programa de governo apresentado ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Mirella Almeida promete ampliar a cobertura da Estratégia de Saúde da Família para pelo menos 85% e instituir uma política municipal de atenção à saúde bucal. Em relação à infraestrutura da saúde, ela tem como projeto transformar a Policlínica João de Barros Barreto em uma UPA-E e reabrir a Maternidade Brites de Albuquerque, além de um centro municipal de atenção a pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

A candidata também propõe implementar duas Policlínicas da Mulher, ampliar o atendimento nos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) do município e criar o Programa Nova Visão, com exames oftalmológicos e aquisição de óculos gratuitos para estudantes da rede municipal e idosos.

Proposta de Mirella para Educação

Entre as propostas apresentadas por Mirella está a construção de cinco creches em Olinda. Ela promete oferecer 600 vagas nessas instituições de ensino, requalificar e ampliar as escolas da cidade e ampliar o número de vagas, além de ampliar a oferta de transporte escolar.

O plano de governo da pessedista também prevê a alfabetização dos estudantes do 2º ano do ensino fundamental da rede municipal de ensino até 2028 e ajustar o nível de aprendizagem dos alunos do 5º e do 9º ano do fundamental. Ela também promete nomear professores concursados.

Esporte, Cultura e Lazer

O programa de governo de Mirella prevê a criação do “Bolsa Atleta Municipal”, a criação de um centro esportivo no Alto da Conquista e a reestruturação do Núcleo Infantil de Integração. O documento também diz que haverá recuperação de espaços públicos e equipamentos de lazer, sem detalhar quais são.

Mirella também diz que vai criar a Lei do Patrimônio Vivo de Olinda, adotar o título de “Terra do Manguebeat” à cidade, revisar a Lei do Carnaval, implementar o Espaço Cultural Cine Olinda, em parceria com os governos estadual e federal, e o Centro de Interpretação do Patrimônio. O programa também prevê a ativação do Elevador Panorâmico e do Observatório da Sé.

Desenvolvimento Social

Um dos projetos de Mirella Almeida é colocar os Centros de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centros POP) para funcionar 24 horas por dia. Ela também prevê a criação do “Programa Municipal de Oficinas Culturais e Esportivas nas Comunidades”, que oferecerá atividades culturais e esportivas. A candidata também diz que planeja criar um plano de empregabilidade para pessoas trans.

Em relação às políticas públicas para mulheres, Mirella pretende criar o “Centro de Referência da Mulher”, em parceria com o Governo do Estado, para acolhimento e atendimento à mulher em situação de violência e implantar o programa “Mulher na Escola”, para estimular as mulheres com baixa escolaridade a retomarem os estudos.

Infraestrutura e Mobilidade

Mirella Almeida pretende criar o programa “Boa Praça”, que prevê a recuperação de praças de bairros. O plano de governo também diz que a gestão vai recuperar o Mercado Público de Peixinhos, requalificar o Parque do Carmo, o Sítio de Seu Reis, um trecho da orla e diversas avenidas da cidade. Para a Mobilidade, a candidata promete requalificar, pavimentar e drenar várias vias do município.

Segurança

O projeto de governo de Mirella diz que a candidata vai ampliar o efetivo da Guarda Municipal, investir em equipamentos e implementar o programa “Vizinhança Segura”, que criará redes de vigilância comunitária e realizará encontros periódicos entre moradores e a polícia. A candidata também promete instituir Casas da Cidadania (Compaz). O município também poderá ganhar um aplicativo para denúncias e emergências e videomonitoramento ao longo de toda a orla, segundo o projeto.