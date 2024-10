Segundo turno em Olinda: saiba as propostas e quem é Vinicius Castello, candidato do PT

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Vereador de Olinda em primeiro mandato, Vini Castello disputa a prefeitura da cidade no segundo turno com a ex-secretária Mirella Almeida (PSD)

Vinicius Castello é um dos candidatos que disputam a prefeitura de Olinda no segundo turno das eleições de 2024. Ele é filiado ao Partido dos Trabalhadores e atualmente é vereador da cidade. O programa de governo de “Vini”, como é conhecido, é dividido em eixos que preveem ações nas áreas de infraestrutura sustentável, acolhimento e proteção social, pertencimento e orçamento participativo.

Quem é Vinicius Castello

Vinicius Nascimento dos Santos tem 29 anos, é advogado e é vereador de Olinda em primeiro mandato. Ele iniciou a vida política aos 15 anos, participando de movimentos estudantis e sociais. Na Universidade Católica de Pernambuco, fundou o Coletivo Quilombo Marielle Franco. Foi eleito vereador de Olinda em 2020 e disputou uma cadeira na Alepe em 2022, mas ficou na suplência. Na eleição deste ano, Vini conta com o apoio do prefeito reeleito do Recife, João Campos (PSB).

Proposta de Vini para Saúde

O programa de governo de Vini Castello apresentado ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) propõe requalificar unidades de saúde e hospitais, expandir o ambulatório Rafaella Cicarelli, de atenção às pessoas LGBTQIAPN+, ampliar o programa “Brasil Sorridente” e criar um centro técnico especializado em saúde e atenção psicossocial às pessoas atípicas e com deficiência.

Proposta de Vini para Educação, Esporte e Lazer

Vini Castello diz que pretende requalificar escolas com base na Lei de Diretrizes e Base e ampliar o número de vagas com creches e escolas integrais. O programa do petista também prevê a requalificação da Vila Olímpica, a criação de polos e circuitos de lazer e esportivos em todas as regiões da cidade e a reestruturação das academias, quadras e equipamentos esportivos da cidade. A chapa propõe qualificação de professores para lidar com especificidades dos estudantes para identificar contextos de violência e atuar em relação a sexualidade, TEA, TDAH e transtornos de ansiedade.

Cultura

O programa de Vini Castello prevê a reativação dos ciclos festivos de Carnaval, aniversário da cidade, Páscoa, São João, Natal e Ano Novo, a criação da “Escola de Criatividade e Inovação” e de um programa de valorização da cultura negra de Olinda. O candidato também dá olhar para o Carnaval da cidade, prometendo fortalecimento da estrutura e valorização da cultura local. Ele também diz que vai promover o fortalecimento da cultura popular, dos brincantes, blocos, agremiações, clubes e troças.

Vini também propõe a divulgação prévia de datas de pagamento, com prioridade aos artistas locais e a captação de recursos para obras de embutimento de cabos de internet, luz e lógica no Sítio Histórico, além do restauro e salvaguarda dos bens materiais e imateriais. O petista também diz que realizará o restauro e requalificação dos museus, espaços museais e serviços de cultura de Olinda, como o Teatro do Bonsucesso, o Cine Olinda, o Museu do Mamulengo, a Caixa D’água da Sé e a Biblioteca Pública de Olinda.

Proteção Social

O plano de governo de Vini Castello traz uma seção chamada “Acolhimento e Proteção Social”, que prevê a recuperação de equipamentos, a ampliação da rede de CRAS e CREAS, a implantação de restaurante popular com foco na população em situação de rua, a requalificação dos Centros Pop e o lançamento do programa “Territórios de Cuidado”, com atenção às mulheres, crianças, idosos e população com deficiência. Ele também prevê a criação do 4º Conselho Tutelar.

Para as mulheres, o petista diz que fortalecerá a atuação do Centro Especializado de Atendimento à Mulher Márcia Dangremon e elaborará uma linha de crédito em parceria com bancos ou cooperativas de crédito para atender mulheres empreendedoras.

Moradia e Mobilidade

O programa de Vini prevê a elaboração do Plano Local de Habitação de Interesse Social e do programa municipal de Regularização Fundiária Sustentável de Olinda. O candidato também prevê requalificar conjuntos habitacionais, fazer um levantamento dos edifícios abandonados para estudo de transformação em habitações de interesse social, além de estimular a participação de associações e cooperativas na produção habitacional.

Em relação à Mobilidade, Vini Castello defende a priorização do transporte coletivo, ampliando corredores de ônibus e criando um serviço municipal de transporte complementar. Ele também planeja criar uma integração entre ciclovias, terminais de ônibus e demais modais.

Segurança

Para a segurança, Vini Castello propõe criar uma rede municipal de videomonitoramento, implementar a Delegacia da Mulher e a Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância. A chapa diz que pretende capacitar e revisar o plano de carreira da Guarda Civil Municipal, além de fazer treinamentos com ênfase na Lei Maria da Penha, segurança cidadã, contato com dependentes químicos e encaminhamentos psicossociais.