Presidente Lula sanciona lei que reconhece Eduardo Campos como herói da pátria

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Estavam presentes no evento de honraria os filhos do ex-governador, incluindo o prefeito do Recife, João Campos, que também realizou discurso

O ex-governador de Pernambuco, ex-deputado federal e estadual e ex-ministro da Ciência e Tecnologia do Brasil Eduardo Campos foi reconhecido como herói da pátria pelo presidente Lula (PT).



A honraria foi confirmada através do Projeto de Lei n° 3.148/2024, que foi sancionado pelo chefe do Executivo, nesta terça-feira (15).

A autoria do PL foi do deputado federal Felipe Carreras (PSB), com coautoria da bancada do PSB Nacional da Câmara Federal.

Durante o evento de assinatura, marcaram presença quatro filhos do ex-governador: o prefeito reeleito do Recife, João Campos (PSB); o deputado federal Pedro Campos (PSB), relator do projeto na Câmara; Eduarda Campos e Miguel.

Além deles, também estiveram presentes a viúva do ex-governador, Renata Campos, o marido de Eduarda, Tomás Alencar, e a deputada federal Tabata Amaral (PSB), namorada de João Campos.



Lula disse que está agraciado por sancionar a lei e que, com a honraria, o legado de Eduardo Campos estava sendo enaltecido.

"Estou sinceramente agraciado por poder sancionar essa lei, porque acho que o Eduardo Campos precisa passar para a história como símbolo bom da política brasileira, como uma coisa boa que apareceu na política.

Nós, aqui, estamos enaltecendo as virtudes de um homem que nasceu no berço da política e morreu defendendo a democracia, as pessoas menos favorecidas, as pessoas pobres desse país", afirmou o presidente.

Já o prefeito do Recife, João Campos, falou da felicidade da homenagem recebida pelo pai e disse que Eduardo jamais será esquecido.

"É um motivo simbólico estarmos juntos com o presidente da República para sancionar essa lei de autoria do Congresso Nacional. Tenho certeza que meu pai está muito feliz. Feliz por ver o senhor governando o Brasil. Feliz por ter nossa família reunida aqui. Feliz por ver pessoas que acreditam na política reunidos, juntos, na mesa, tendo responsabilidade com a democracia, generosidade com o povo brasileiro e o cuidado por representá-lo. Que bom que alguém que fez o que ele fez, em vida, jamais morrerá, jamais será esquecido", discursou o prefeito.

João também disse que seu pai fazia o exercício da política como uma crença de vida e que pretende seguir seus passos.

"Como minha mãe diz, nada é por acaso. Não é por acaso que o senhor [Lula] está sancionando essa Lei, colocando o nome dele [Eduardo Campos] no livro dos heróis da pátria. E que a gente faça o que ele fez: o exercício da política como uma crença de vida. A política tem a capacidade de transformar, de mudar realidades, de gerar oportunidades e, para isso, temos que ter pessoas da altura dele sempre sendo lembradas e reverenciadas."

Para finalizar, o prefeito agradeceu ao presidente Lula o apoio durante a campanha de reeleição na cidade do Recife. João completou afirmando que 'sem Lula, a reeleição não seria possível'.

"Não poderia deixar de agradecer ao senhor [Lula]! Acabamos de passar por uma eleição em Recife, a de maior votação na história da cidade, e eu jamais conseguiria passar por isso sozinho. Se não fosse a nossa frente política, a sua liderança e, claro, a história de Eduardo Campos, a gente não teria feito história no Recife. Então, viva Eduardo Campos! E que a política seja instrumento de luta, pela justiça social, sempre!", finalizou.

Eduardo Campos



Com a força do seu legado, mesmo após sua morte, Eduardo Campos continuou influenciando os caminhos políticos de Pernambuco - Clemilson Campos/Acervo JC Imagem

Eduardo Henrique Accioly Campos nasceu em 10 de agosto de 1965, no Recife, em Pernambuco.

Aos 20 anos, se formou em Economia pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Com 25, foi deputado estadual e também teve três mandatos consecutivos como deputado federal.

Ele também foi governador de Pernambuco por dois mandatos, de 2007 a 2014, e presidiu o Partido Socialista Brasileiro (PSB).

Nas eleições de 2014, foi candidato à Presidência, com sua campanha ganhando destaque nacional. Neste mesmo ano, sua trajetória foi interrompida tragicamente quando faleceu em um acidente aéreo, aos 49 anos.



Lula sanciona mais quatro PLs



Durante o evento, o presidente Lula assinou outros quatro projetos de lei, são eles: