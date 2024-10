João Campos confirma pesquisas e foi reeleito prefeito do Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Com altíssimos índices de aprovação e baixa rejeição, João Campos fez uma campanha perfeita, praticamente sem adversários e, comprovando todas as pesquisas, foi eleito ontem para o segundo mandato à frente da Prefeitura do Recife. Pleito na nossa capital aconteceu em clima de paz, com um policiamento discreto e correto.

João Campos e Victor Marques celebrando o resultado das eleições - JAILTON JR/JC IMAGEM

PARABÉNS

A senadora Teresa Leitão, que aniversaria hoje, passou o final de semana acompanhando candidatos a prefeito do PT. E respondendo a muitas perguntas sobre a pane do “Aerolula” no México, onde estava como passageira.

Restaurantes

Com a eleição de ontem, a maioria dos restaurantes do Recife tiveram um grande movimento.

DESEMPREGO

O Recife amanhece hoje com o número de desempregados aumentado. São aqueles que trabalham na campanha eleitoral, especialmente tomando conta das bandeiras dos candidatos.

A vice-governadora Priscila Krause, que acompanhou de perto das ações de controle e segurança durante o dia de votação no nosso estado - Reprodução Instagram

PESQUISAS

Pernambuco teve neste ano um número recorde de pesquisas eleitorais, com muitos institutos, alguns aparecendo pela primeira vez. Agora é hora de conferir os números apresentados.

SUJEIRA

Como é tradição, o pessoal da limpeza da Prefeitura do Recife teve muito trabalho ontem, para limpar as ruas cheias de santinhos dos candidatos.

AUSÊNCIA

A ministra Luciana Santos praticamente não participou das campanhas eleitorais deste ano. Nem mesmo em Olinda, cidade em que foi prefeita.

SEM IMPACTO

O Guia Eleitoral e os dois debates no Recife não tiveram grande impacto nas campanhas. Foram, para usar uma imagem conhecida, mornos.

INDECISOS

Pesquisa do DataFolha divulgada sexta-feira revelou que 48% dos eleitores do Recife ainda não tinham escolhido seu candidato a vereador.

NA ESTRADA

Vários deputados federais e estaduais passaram o domingo na estrada. Depois de votarem, foram apoiar seus candidatos em outros municípios.

M O V I M E N T O

Bom dia: “O ato de votar e ser votado é o ápice da democracia” (desembargador Cândido Saraiva)

MUITOS eleitores tiveram problemas para votar por não terem atualizado o e-título.

JOÃO Campos e Tabata Amaral trocaram vários telefonemas ontem, acompanhado suas campanhas nas eleições do Recife e São Paulo.

A TV JORNAL e a Rádio Jornal deram um show de cobertura da eleição de ontem, no Recife, no estado, no país.

O COLÉGIO Santa Maria, em Boa Viagem, mais uma vez foi o local do Recife com maior número de sessões eleitorais.

ERA impossível conseguir um carro do Uber ou 99 ontem. Todos estavam a serviço de candidatos a vereador.

MINISTROS que tiraram férias para atuar em campanhas eleitorais, reassumem os ministérios amanhã, em Brasília.

A VICE-PREFEITA do Recife, Isabella de Roldão não teve a menor participação na eleição do Recife. Apenas votou.

O DEPUTADO Álvaro Porto foi a Canhotinho, voar na esposa Sandra Paes. Que foi reeleita prefeita da cidade.

