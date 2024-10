Segundo turno em Olinda: Vinícius Castello participa de sabatina no SJCC nesta quarta-feira (16)

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Candidato do PT será o primeiro a participar de sabatina com os candidatos que disputam o segundo turno nas cidades de Olinda e Paulista

O Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) inicia, nesta quarta-feira (16), as sabatinas com os candidatos que disputam o segundo turno das eleições para a prefeitura de Olinda. O primeiro entrevistado será Vinícius Castello (PT).

A entrevista, que tem duração de 10 minutos, acontece dentro do programa TV Jornal Meio-Dia e será conduzida pela apresentadora Anne Barretto. O encontro terá transmissão simultânea nos canais da TV Jornal e do JC Play, no Youtube.

Diante do segundo turno, a sabatina representa uma nova oportunidade para os candidatos apresentarem suas propostas e discutirem temas da cidade.

Na quinta-feira (17), a entrevista será com a candidata Mirella Almeida (PSD). Nos dias 23 e 24, será a vez das sabatinas com os candidatos que disputam o segundo turno para a prefeitura de Paulista, Ramos (PSDB) e Júnior Matuto (PSB).

Quem é Vinícius Castello

Vinicius Castello é um dos candidatos que disputam a prefeitura de Olinda no segundo turno das eleições de 2024. Ele é filiado ao Partido dos Trabalhadores e atualmente é vereador da cidade. O programa de governo de “Vini”, como é conhecido, é dividido em eixos que preveem ações nas áreas de infraestrutura sustentável, acolhimento e proteção social, pertencimento e orçamento participativo.

Vinicius Nascimento dos Santos tem 29 anos, é advogado e é vereador de Olinda em primeiro mandato. Ele iniciou a vida política aos 15 anos, participando de movimentos estudantis e sociais. Na Universidade Católica de Pernambuco, fundou o Coletivo Quilombo Marielle Franco. Foi eleito vereador de Olinda em 2020 e disputou uma cadeira na Alepe em 2022, mas ficou na suplência. Na eleição deste ano, Vini conta com o apoio do prefeito reeleito do Recife, João Campos (PSB).

Debates de Olinda e Paulista no SJCC

Nos próximos dias 23 e 25 de outubro o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação promove os debates com os candidatos que disputam o segundo turno para as prefeituras de Olinda e Paulista. No dia 23/10 (quarta-feira), acontece o debate com os candidatos de Olinda. Já no dia 25/10 (sexta-feira) os postulantes de Paulista realizam o debate.

Os debates serão realizados pela Rádio Jornal e terão transmissão simultaneamente nas plataformas digitais do SJCC.