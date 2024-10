"Cuidar de uma cidade não é tarefa para aventureiro", disse João Campos no ato político em Fortaleza

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Ao lado do petista, João Campos participou de um ato político com a juventude da capital cearense; confira

Ao lado do candidato do PT para prefeitura de Fortaleza, Evandro Leitão, João Campos (PSB) participou de um ato político com a juventude para o segundo turno da capital cearense.

"Cuidar de cidade não é uma tarefa para aventureiro. Cuidar de uma cidade, significa você cuidar de vidas, significa você cuidar de infraestrutura e educação (...)", afirmou o pessebista.

No post publicado nas redes sociais, Campos frisou: "Vamos ganhar aqui, assim como ganhamos lá em Recife".

Ainda na publicação, João Campos afirma que Evandro será o próximo prefeito de Fortaleza. "Porque tem um time qualificado, pronto pra fazer as melhores políticas públicas, e porque conta principalmente com a força do povo. O nosso time tá junto", concluiu.

O petista rendeu elogios a João Campos e parabenizou sua gestão no Recife. "Em tão pouco tempo ele conquistou não apenas os corações dos pernambucanos, das pernambucanas, mas ele conquistou o coração de todos os brasileiros", disse.

Ainda é esperado, mas sem data definida, a ida ao Ceará do vice-presidente da República Geraldo Alckmin (PSB) para um ato de apoio, neste segundo turno.

Neste segundo turno, o prefeito reeleito vem participando de atos políticos ao lado de candidatos da Região Metropolitana do Recife (RMR). Em Olinda, João apoia o candidato do PT, Vinícius Castello, e na cidade de Paulista, está ao lado do candidato Júnior Matuto, do PSB

SEGUNDO TURNO FORTALEZA

O segundo turno na capital cearense é marcado por uma disputa direta entre o Partido Liberal (PL), do ex-presidente Jair Bolsonaro, e o Partido dos Trabalhadores (PT), do presidente Lula. No último dia 6 de outubro, o candidato do PL, André Fernandes, conseguiu 40,20% dos votos válidos, enquanto Evandro Leitão obteve 34,33% dos votos.

Uma pesquisa Datafolha divulgada na última semana apontou que os dois candidatos estão tecnicamente empatados dentro da margem de erro de três pontos percentuais. André ficou com 47% das intenções de voto, enquanto Evandro (PT) somou 45%.

