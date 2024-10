João Campos participa de ato político em Fortaleza ao lado do candidato do PT

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O candidato do PT à prefeitura de Fortaleza, Evandro Leitão, receberá um reforço na campanha de segundo turno na próxima terça-feira (15). O petista contará com a presença do prefeito reeleito do Recife, João Campos (PSB), para um ato político na Praça Gentilândia, às 18h.

O evento é intitulado "Ato Político – Universidade, Cultura e Ciência, com Evandro, contra o fascismo". A participação de João Campos foi confirmada em publicação nas redes sociais de Evandro.

"Evandro e João Campos, o feat que o povo pediu, unidos pela nossa Fortaleza. Vamos nos unir contra o fascismo e a favor da educação, da ciência e da cultura. Vem com coragem, esperança e união. Vem com o apoio do povo e dos líderes que sempre lutaram por justiça social, igualdade e oportunidades", diz o post.

A campanha de Evandro também deverá receber o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB), para um ato de apoio neste segundo turno, ainda sem data definida.

ELEIÇÕES FORTALEZA

O segundo turno na capital cearense é marcado por uma disputa direta entre o Partido Liberal (PL), do ex-presidente Jair Bolsonaro, e o Partido dos Trabalhadores (PT), do presidente Lula. No último dia 6 de outubro, o candidato do PL, André Fernandes, conseguiu 40,20% dos votos válidos, enquanto Evandro Leitão obteve 34,33% dos votos.

Uma pesquisa Datafolha divulgada na última semana apontou que os dois candidatos estão tecnicamente empatados dentro da margem de erro de três pontos percentuais. André ficou com 47% das intenções de voto, enquanto Evandro (PT) somou 45%.

SEGUNDO TURNO EM BELÉM

Parte da equipe de marketing que atuou na campanha de reeleição de João Campos (PSB) para a prefeitura do Recife viajou na última semana para Belém, capital do Pará. A ida dos membros tem como objetivo atuar nas redes sociais na campanha do candidato Igor Normando (MDB).

As eleições do segundo turno em Belém configuram uma disputa de grupos políticos distintos: Igor Normando (MDB), que obteve 44,89%, e Éder Mauro, do PL de Bolsonaro, que recebeu 31,48% dos votos no primeiro turno das eleições.

Em vídeo, João já declarou apoio à Normando: