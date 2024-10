Em sabatina, Mirella Almeida diz querer implementar rede Compaz em Olinda

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A candidata do PSD e sucessora do atual prefeito obteve no primeiro turno um total de 30,03% dos votos válidos no município

Candidata à prefeitura de Olinda, Mirella Almeida (PSD) afirmou que está no seu plano de governo a implementação de unidades do Compaz na cidade e defendeu o armamento "consciente" da guarda municipal. A declaração foi dada na manhã desta quarta-feira (16), em entrevista à Rádio Folha Fm.

"Acho que não tenha nada que seja bom, que tenha acontecido em outros municípios, que a gente não tenha humildade suficiente de reconhecer e de querer colocar dentro do nosso município também", frisou Mirella. Ela fez referência à rede Compaz, já consolidada no Recife.

Entre as temáticas discutidas na sabatina Mirella Almeida afirmou querer ampliar para 90% de cobertura a saúde do município e a criação da UPA Especialidade, para demandas especificas da população.

"Essa UPA Especialidades é um projeto importantíssimo, que a gente quer colocar em prática logo nos primeiros dias de governo, pra gente avançar com essa fila das especialidades e conseguir adentrar junto com o Estado, na média complexidade, porém com a regulamentação do município", disse.

Questionada sobre a segurança pública, a candidata disse ser a favor do armamento da guarda municipal e destacou que a responsabilidade também é do município. "Eu costumo falar que segurança pública é responsabilidade de todos. O poder público municipal não pode se eximir dessa responsabilidade, a gente tem que trabalhar em conjunto", afirmou. "Uma coisa que eu defendo e vou defender até último dia, é que a guarda esteja apta a ser armada", completou.

Mirella diz que uma série de projetos para cidade, como iluminação pública, acessibilidade, valorização da Guarda Municipal, postos integrados de segurança e a abertura de novas vagas para os profissionais de segurança, corrobora para o desenvolvimento do município.

Sobre os apoios que seu adversário, Vinicius Castello (PT) vem estabelecendo ao longo da campanha eleitoral, a candidata disse que quem governa o município é o prefeito ou prefeita.

"Não pode comparar os orçamentos, não da pra comparar receita. Não é o presidente da República que vai estar aqui no no dia a dia do município, a gente precisa falar dos desafios que o município tem", disse.

No primeiro turno, a candidata do PSD ficou em segundo lugar com 30,03% e seu adversário, Vinícius Castello, obteve um total de 38,75% dos votos válidos. Mirella conta com o apoio do atual prefeito Professor Lupércio (PSD) e da governadora Raquel Lyra (PSDB). Na atual gestão, a candidata foi secretária de pastas como Planejamento e Turismo.

