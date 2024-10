Em vídeo, Mirella Almeida diz por que quer governar Olinda; assista

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A candidata do PSD, Mirella Almeida, elenca prioridades na área da saúde e educação e diz que vai trabalhar "incansavelmente" pela população

Em vídeo enviado ao Sistema Jornal do Commercio (SJCC), a candidata à Prefeitura de Olinda pelo PSD, Mirella Almeida, explicou por que pretende governar a cidade pelos próximos quatro anos.

Na gravação, Mirella diz que vai atuar para melhoria da educação, saúde e infraestrutura da cidade, "vamos gerar mais empregos e trazer mais conquistas para saúde, educação, segurança, infraestrutura em todas as áreas da nossa cidade", disse.

Quem é Mirella?

Mirella Fernanda Bezerra de Almeida tem 30 anos, é formada em Marketing e tem pós-graduação em Gestão Pública. Ao longo dos dois mandatos do prefeito Lupércio, ela ocupou três secretarias: de Governo, de Planejamento e Fazenda e de Desenvolvimento Econômico, Inovação, Tecnologia e Turismo. Em 2024, disputa sua primeira eleição, com apoio do mandatário e da governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB).

Mirella Almeida é casada com o vereador de Olinda Felipe Nascimento (PSD), sobrinho do prefeito Lupércio.