"A cidade hoje está completamente entregue", dispara Vinícius Castello em sabatina

O candidato do PT criticou a gestão atual, prometeu uma unidade do Compaz na cidade e afirmou já ter parceiras com o governo federal

Candidato à prefeitura de Olinda, Vinícius Castello (PT) afirmou que é preciso dialogar e estudar sobre o armamento da guarda municipal, criticou a atual gestão e garantiu já ter parceria firmada com o governo federal para implementar uma unidade do Compaz na cidade, caso seja eleito. A declaração foi dada na manhã desta quinta-feira (17), em entrevista à Rádio Folha FM.

"A gente tem uma cidade hoje que está completamente entregue, sem oportunidade e que infelizmente as pessoas acabam não se vendo mais nos espaços de poder, onde de fato, é preciso ter uma responsabilidade gigantesca", disse.

O candidato do PT abordou temáticas voltadas para a área da saúde, infraestrutura, segurança e educação. Ao ser questionado sobre investimentos no âmbito da saúde do município, o candidato disse que a prioridade dele será a atenção básica, afirmou que é preciso firmar parceria com o governo federal e ampliar a maternidade Brites de Albuquerque.

"Hoje, a quantidade de leitos lá é muito menor do que o custeio necessário para que haja um funcionamento que consiga fazer com que a gestão consiga mantê-la", afirmou.

"É preciso uma parceria com o Ministério da Saúde ampliando esses leitos, para poder tornar muito mais viável, mas dando uma atenção, como prioridade, no diálogo metropolitano", completou.

No tocante à segurança pública da cidade de Olinda, Vinícius frisou que é preciso dialogar e estudar um possível armamento da guarda municipal. Prometeu valorizar os servidores e convocar aqueles que passaram no concurso público.

"A gente já tem diálogo, inclusive, com os ministérios, para que a gente possa fazer com que a submissão do projeto ocorra. A gestão municipal já poderia submeter há dois anos já, não o faz porque não tem projeto, não tem interesse e não tem governabilidade", disparou Vinícius sobre os investimentos para implementar uma unidade do Compaz em Olinda.

Sobre o apoio político que o candidato vem recebendo, Vinícius Castello afirmou: "Eu estou do lado de pessoas que me dão um corpo, uma participação gigantesca, para as pessoas perceberem que eu não ando só. Eu sou candidato do presidente Lula, eu sou candidato de João Campos".

No primeiro turno, o candidato do PT ficou em primeiro lugar, com 38,75% dos votos válidos, e a adversária, Mirella Almeida, obteve um total de 30,03%.

