Em sabatina, Mirella Almeida promete dar continuidade a obras da gestão Lupércio

Candidata do PSD e ex-secretária municipal disputa o segundo turno das eleições em Olinda com o vereador Vini Castello, do Partido dos Trabalhadores

A candidata à prefeitura de Olinda Mirella Almeida (PSD) foi sabatinada pela TV Jornal nesta quinta-feira (17). Apoiada pelo atual prefeito Professor Lupércio (PSD), ela disputa o segundo turno da eleição municipal com o vereador Vinicius Castello (PT), que participou da sabatina na última quarta (16).

Em vários momentos, a candidata destacou projetos já realizados pela gestão atual, em que foi secretária titular de três pastas diferentes.

Durante a conversa, que durou 10 minutos, Mirella afirmou que pretende fazer a engorda da praia de Olinda, ampliar a área de atuação da Guarda Civil Municipal e expandir a reforma das grandes avenidas da cidade para melhorar o trânsito.

Segurança Pública

Questionada sobre suas ações previstas para a Guarda Municipal de Olinda, Mirella Almeida disse que pretende colocar patrulhas na rua. Ela afirmou que, em gestões anteriores, a corporação atuava praticamente como “guarda patrimonial”

“A gente chega e faz uma capacitação, coloca as patrulhas na rua para que a população sinta a sensação de segurança. A gente inaugurou um posto integrado de segurança pública que é uma parceria entre a Guarda e a Polícia Militar, com videomonitoramento e queremos ampliar para outros locais, hoje funciona na orla”, disse.

“Vamos chamar todos os [concursados] que passaram no curso de formação na Guarda para a gente conseguir mais patrulhas na rua, inclusive a patrulha Maria da Penha. [Vamos] Fazer o projeto Vizinhança Segura, onde a Guarda vai fazer rondas pelos bairros e a vizinhança terá um telefone para acionar”, acrescentou.

Mirella Almeida participa de sabatina na TV Jornal - Guga Matos/JC Imagem

Orla e economia



Mirella também afirmou que pretende criar um plano de desenvolvimento para a Orla de Olinda para fomentar o comércio em todos os horários do dia, inclusive à noite.

“A gente já iniciou um grande projeto de reestruturação da orla com novos quiosques, mudando todo o calçadão, fazendo o enrocamento, que é ajudar a água que ultrapassa e vai bater na avenida. A gente começa a afastar a areia para que a água se mantenha e vai fazer a engorda também, será um um segundo passo", detalhou.

“Fui secretária de desenvolvimento econômico e pude trazer grandes empreendimentos para a cidade. Fomentando não apenas a vinda e oportunidade de novos negócios, mas fomentando o empreendedor local, trabalhando com a pegada de potencializar e capacitar as pessoas. Vamos lançar a plataforma do Consuma Local para que todo mundo de Olinda entenda tudo que tem em Olinda e não precise buscar em outro município, trabalhar o centro de capacitação para mulheres no município”, completou a candidata.

Mobilidade Urbana

Para melhorar o trânsito da cidade, a candidata do PSD afirmou que vai dar continuidade ao programa “Novo Caminho”.

“Está em curso na Avenida Getúlio Vargas. A gente tá conseguindo reduzir o trânsito em 20%, porque os sinais estão funcionando em conjunto. Estamos com uma estrada totalmente nova, esse projeto a gente vai levar para todas as avenidas da cidade e em que passam muitos carros, onde tem um fluxo muito grande”, contou.

Mirella Almeida participa de sabatina na TV Jornal - Guga Matos/JC Imagem

Carnaval

Questionada sobre a exclusividade na venda de bebidas durante o Carnaval de Olinda, Mirella, que integrou a gestão de Lupércio, explicou que os patrocínios são necessários para custear a realização da festa, e que a venda de produtos exclusivos da patrocinadora estão dentro da legalidade.

“Isso está dentro da Lei do Carnaval. Ambulantes, hoje chamados empreendedores do carnaval, passaram por capacitação, formalização, acesso a crédito, e a realidade foi muito diferente das outras”, avaliou.

Considerações finais

O último minuto da sabatina foi destinado às considerações finais de Mirella Almeida, em que ela respondeu à pergunta "Por que a senhora quer ser prefeita de Olinda?". Leia na íntegra:

"Tenho andado no nosso município há muito tempo, tenho trabalhado há oito anos por Olinda. Fui secretária da Fazenda, de Desenvolvimento Econômico, secretária de Governo, conheço bem os desafios da nossa cidade, mas também conheço as potências que nós temos. Temos uma potencialidade muito grande. Olinda precisa ser conhecida para além do seu carnaval, que é importante, mas Olinda precisa ser conhecida como uma cidade que gera oportunidade para todas e todos. Uma cidade que cuida das mulheres, das mães atípicas, das crianças, uma cidade que faz mais por todo mundo, que busca justiça social, oportunidades iguais para todo mundo. E é com uma prefeita de verdade que a nossa cidade vai ter isso. Uma prefeita que trabalha com muito pé no chão, que vai fazer Olinda andar pra frente. A gente sabendo reconhecer tudo que ainda precisa ser feito dentro da cidade, mas reconhecendo as conquistas que já alcançamos, números na educação, na saúde, maior investimento na infraestrutura que a cidade já teve. A gente vai preservar essas conquistas, mas vai trabalhar e lutar cada vez mais para trazer novos investimentos e trabalhar com nossos jovens para que eles saiam de um ócio e venham junto com a gente para uma demanda cultural, mas unindo a inovação, a tecnologia. E a gente mostrar para o povo de Olinda que é possível fazer mais, gerar emprego, renda e dignidade para população".