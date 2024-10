Em sabatina, Vini Castello promete transporte complementar, Compaz e enaltece apoio de João Campos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O candidato à prefeitura de Olinda Vinicius Castello (PT) foi sabatinado na TV Jornal nesta quarta-feira (16). Ele disputa o segundo turno da eleição municipal com Mirella Almeida (PSD).

Durante os 10 minutos de conversa, o petista falou que pretende instalar videomonitoramento em áreas de mobilidade, criar o transporte coletivo e realizar ações de cultura na cidade, como o retorno do festival MIMO.

Em muitos momentos da sabatina, o candidato do PT ressalou conversas que teve com o prefeito do Recife, João Campos, que declarou apoio à chapa petista na Marim dos Caetés.

Assista na íntegra

Segurança Pública

Vini Castello afirmou que pretende instalar câmeras de videomonitoramento nas áreas de maior vulnerabilidade de Olinda, como os bairros de Águas Compridas e Peixinhos. Segundo ele, a medida visa ampliar a segurança pública. O candidato também afirmou que pretende investir em educação de forma preventiva à violência, citando como exemplo a criação de um Compaz.

"A gente sabe que a atuação Estado é preponderante, mas a gestão municipal precisa se responsabilizar pelo que é de sua competência. Hoje a cidade de Olinda não tem o mínimo de guardas municipais, que é exigido por lei. Vou convocar os guardas municipais que foram aprovados [em concurso], mas também atuar de forma coordenada, fazendo com que a gente tenha videomonitoramento para atingir as áreas de maior vulnerabilidade, como Águas Compridas e Peixinhos", disse.

"Anunciei, ao lado do prefeito do Recife João Campos, que está me apoiando, o primeiro Compaz de Olinda, que vai ser em Águas Compridas. Porque não é só fortalecer a segurança pública, é conseguindo de maneira responsável, investir em educação, em assistência social, dando oportunidade para que a criminalidade não seja um caminho para as pessoas que estão nesses locais", acrescentou.

Imagem do candidato à Prefeitura de Olinda pelo PT, Vinicius Castello - Guga Matos/JC Imagem

Mobilidade



Questionado sobre como poderia melhorar a mobilidade na cidade, Vini Castello afirmou que vai criar um sistema de transporte complementar no município. Ele também prometeu desenvolver uma ciclofaixa integrada com a cidade do Recife.

"Olinda tem 80 mil idosos, várias pessaos com deficiência. Estou falando de pessoas que estão no Alto Sol Nascente, Alto da Bondade, Alto da Conquista, Caixa D'Água, Peixinhos, áreas que são um caos porque não têm acesso, os ônibus passam de maneira atropelada, cheia de buracos. Vou fazer um transporte complementar para que crianças, idsoso e pessoas com deficiência possam transitar pela cidade, ao mesmo tempo para que uma obra tão imporatante como o Canal do Fragoso consiga integrar as pessaos à cidade, e não seja só um lugar de passagem", declarou o candidato.

"Conversei com o prefeito do Recife, João Campos, e disse 'quando eu for prefeito, vou fazer com que Olinda e Recife sejam conectadas por ciclovias’. A gente só sabe que está saindo do Recife e chegando em Olinda quando a gente começa a entender que está entrando numa cidade esburacada", completou Vinicius.

Cultura e Carnaval

Enquanto falava suas propostas para a cultura da cidade, Vini Castello analisou que o Sítio Histórico está "destruído", e que turistas estão sem opções de lazer na cidade. Ele afirmou que pretende criar um calendário anual de atividades culturais, além de trazer de volta á cidade o festival MIMO. O petista também disse já ter apoio de Lula e da ministra da Cultura Margareth Menezes para implantar suas propostas na cidade.

Imagem do candidato ao cargo de prefeito em Olinda pelo PT, Vinicius Castello - Guga Matos/JC Imagem

"Estou falando de turistas que acabam passando 30 minutos, vão no Alto da Sé comer uma tapioca, olham aquela vista maravilhosa e dizem 'o que tem para fazer a mais na cidade de Olinda?'. Isso é frustrante, decepcionante. A gente tem potencial de fazer com que a cultura e o turismo exista durante todo o ano. Se a gente não consegue estruturar o Sítio Histórico através do embutimento [da fiação] e com a valorização para que haja calendário anual de participação da festividade cultural dentro da cidade, a gente tem nossa cultura morta, que é o que existe hoje em Olinda. Não tem pertencimento, orgulho. O que tem? desorganização, destruição do patrimônio", discursou.

"Dialogar com comerciantes, ambulantes, fazedores da cultura, foliões, turistas, é papel do gestor. Já tenho o apoio do presidente Lula, de Margareth Menezes, só falta agora que o povo olindense consiga perceber. Precisa valorizar as agremiações, os mestres e mestras, como os museus que estão completamente parados", acrescentou.

"Uma das coisas que tenho orgulho é resgatar a Mimo (Mostra Internacional de Música em Olinda). Nessa gestão do prefieto Lupércio e da candidata Mirella, eles simplesmente excluiram o Mimo de Olinda. Estou trazendo porque é vontade politica, organização, planejamento, entendimento que Olinda pode ser melhor", completou Vini.

Considerações finais



O último minuto da sabatina foi destinado às considerações finais de Vinicius Castello, em que ele respondeu à pergunta "Por que o senhor quer ser prefeito?". Leia na íntegra:

"Quero ser prefeito de Olinda porque a gente não pode permitir que Mirella e Lupércio continuem a destruir a cidade de Olinda com mentira, irresponsabilidade, falta de planejamento, sem dar oportunidade de ir para um posto de saúde e ter acesso a um dipirona, por exemplo. Não é essa cidade que a gente precisa ter. A gente precisa ter uma cidade que gere emprego, renda, oportunidade, onde as nossas crianças não fiquem agonizando porque não têm um professor para dar aula a pessoas com deficiência. É uma cidade onde a gente seja respeitado, onde a gente saiba que ela é nossa. No meu governo, a gente vai ter uma cidade de todas as pessoas, para que da pessoa do Sítio Histórico à periferia Olinda venham para poder gerar oportunidade. Sou fruto da educação e é através da educação que a gente vai transformar a cidade de Olinda".



Avante confirma apoio a Castello

O anúncio da decisão em apoiar Vinicius à Prefeitura de Olinda veio nesta quarta-feira (16), por meio de uma reunião que teve a presença de membros da Executiva Estadual do Avante e do PT.

Sebastião Oliveira, presidente estadual do Avante, disse que a iniciativa foi amplamente debatida e recebeu o aval dos vereadores Ricardo Sousa e Biai (reeleitos) e Márcio Barbosa (eleito), do ex-vereador Bruno de Melo e dos suplentes, a vereador.

"O projeto político encabeçado por Vinicius Castello está totalmente alinhado ao do presidente Lula e ao do prefeito do Recife, João Campos. Suas propostas dão atenção especial ao enfrentamento às desigualdades sociais, ao combate à fome e à geração de empregos e oportunidades", disse o presidente.