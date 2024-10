Segundo turno: urnas começam a ser distribuídas hoje (25) em Olinda e Paulista

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE) iniciou hoje (25) a distribuição das urnas eletrônicas para o segundo turno das Eleições de 2024, que será realizado no próximo domingo (27) em Olinda e Paulista.

Ao todo, de acordo com o TRE-PE, serão distribuídas 1.624 urnas entre os 182 locais de votação de ambos os municípios.

DISTRIBUIÇÃO

As 935 urnas que serão utilizadas nas três Zonas Eleitorais de Olinda deixaram o Polo 01, localiza no bairro de San Martin, no Recife.

Já as 689 urnas que serão usadas nas três Zonas Eleitorais de Paulista vão saíram do Polo 15, que fica no centro de Igarassu.

O transporte dos equipamentos foi iniciado às 8h nos dois polos e, em Paulista, se estenderá até o sábado (26), véspera do segundo turno.

As urnas serão recebidas pelos administradores de prédios. À medida que forem entregues, os técnicos irão ligar e vistoriar as urnas e os locais onde elas serão instaladas.

