Eleições 2024: passo a passo para justificar o voto no segundo turno

Eleitores vão às urnas mais uma vez no dia 27 de outubro para escolher os futuros prefeitos de alguns municípios brasileiros. Mas parte desse público, por motivos variados, não comparecem no dia da votação e precisarão justificar sua ausência.

Caso a justificativa não seja feita, os eleitores entre 18 e 70 anos precisarão pagar uma a Justiça Eleitoral.

JUSTIFICATIVA EM DIA DE ELEIÇÃO

Para o eleitor que precisa se ausentar do seu domicílio eleitoral no dia e horário de votação, poderá justificar a ausência tanto pelo aplicativo do e-Título quanto pelo Requerimento de Justificativa Eleitoral (RJE).

Passo a Passo e-Título

Ativar a geolocalização do celular

Acessar aba "mais opções"

Em seguida, "justificar ausência"

O recurso só estará disponível das 8h às 17h, horário da votação.

Passo a Passo RJE



O documento deve ser preenchido e apresentado com um documento oficial com foto, nas mesas receptoras de voto ou de justificativas instaladas nos locais divulgados pelos Tribunais Regionais Eleitorais.

Os eleitores que estiverem fora do país e precisem justificar o seu voto, podem fazê-lo através do e-Título, da mesma forma explicada acima, ou nas mesas receptoras de votos no exterior que funcionem com urna eletrônica.

JUSTIFICATIVA PÓS ELEIÇÃO

Para os eleitores que não comparecerem à votação e não justificarem à ausência no dia, terão 60 dias após o turno que faltou para justificar o voto.

Possibilidades

App e-Título + anexo que comprove o motivo da ausência

Requerimento de justificativa eleitoral

Aqueles que possuírem título no Brasil e não estiverem no país, podem proceder da mesma maneira, com a diferença que, além dos 60 dias após o turno faltado, o eleitor pode apresentar a justificativa em até 30 dias após a data do retorno ao Brasil.

PRAZOS PARA JUSTIFICAR O VOTO

1° turno: até 5 de dezembro

2° turno: até 7 de janeiro de 2025

SAIBA A MULTA PARA QUEM NÃO JUSTIFICAR O VOTO

Caso o eleitor não justificar seu voto no prazo determinado, a multa é de 3 a 10% do salário mínimo. No Brasil, o voto é obrigatório para pessoas de 18 a 70 anos.

Não justificando o cidadão pode ficar irregular perante a Justiça Eleitoral. Além disso, o eleitor não poderá: