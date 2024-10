Ao lado de Raquel Lyra, Ramos comemora vitória em Paulista: "um sonho de 20 anos"

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O prefeito eleito de Paulista, Ramos (PSDB), celebrou sua vitória no segundo turno das eleições municipais, após a apuração dos votos, neste domingo (27). O tucano venceu com 73,38% dos votos válidos, totalizando 120.228 eleitores. Júnior Matuto (PSB) ficou com 26,64%, somando 43.656 votos. Os votos nulos no município chegaram a 5,30%, representando 9.481 eleitores, além de 5.655 votos em branco, com 3,16%.

Ao lado da governadora Raquel Lyra (PSDB) e da vice-governadora Priscila Krause (Cidadania), Ramos enfatizou que a vitória representa a conclusão de “um sonho de 20 anos”.

“Hoje, graças a Deus, nós estamos concluindo um sonho de 20 anos. Nós vamos juntos, governadora, fazer um grande trabalho, para proporcionar oportunidade a todos, como a senhora está fazendo em Pernambuco. Muito obrigado”, disse.

Ramos falou sobre a espera até, enfim, conquistar a vitória na disputa pela prefeitura de Paulista. O tucano disputou o pleito paulistense por outras três oportunidades (2012, 2016 e 2020), sendo derrotado em todas elas.

“O povo esperou e eu também esperei, mas mostrou que o outro lado não servia, porque foi maltratado nos últimos anos”, complementou.

Em entrevista à Rádio Jornal, Ramos afirmou que ser prefeito de Paulista “era um sonho”, lembrando que a cidade foi seu “segundo berço” e que não esperava uma votação “tão esmagadora” na cidade.

“Era um sonho, Paulista foi meu segundo berço, Paulista me deu, namorei, casei, criei meus filhos, crio meus netos e agora bisnetos, e eu quero o melhor para todos. Quero todas as familias se orgulhando dessa Paulista. Eu esperava uma votação, mas não tão esmagadora, mas a vontade do povo é a vontade Deus, a responsabilidade é muito grande e vou honrar isso trabalhando”, disse.

Ramos enfatiza "vitória do povo" em Paulista e parceria com Raquel Lyra

O novo prefeito de Paulista voltou a afirmar a espera de 20 anos até a vitória deste domingo, em alusão às outras três eleições disputadas no município, enfatizando que é uma “vitória do povo” e que vai fazer uma “grande parceria” com a governadora Raquel Lyra.

“Essa é a vitória do povo, não é minha. Eu estou esperando há 20 anos, mas o povo é quem respondeu a altura isso. O povo tá sofrido e queria essa mudança, que vem sendo feita no estado, pela governadora e a sua equipe. Nós vamos fazer, juntos, uma grande parceria para fazer uma Paulista, que dê oportunidade, industrializada. Vamos botar isso de volta e poder fazer uma Paulista que seja humana, que dê oportunidade a todos, dos jovens aos mais idosos. Uma Paulista que a gente possa, novamente, que é a Paulista das chaminés, que vai voltar a cheirar a eucalipto”, disse.

Perguntado sobre as prioridades de Paulista, Ramos afirmou que todos os problemas atuais da cidade são prioridades e que cada um será feito por etapa, com “choque de gestão”, reforçando que terá o respaldo de Raquel Lyra.

“Todos eles (os problemas de Paulista) são prioridades. Mas nós vamos fazer cada um por etapa, mas dentro de uma linha que possa fazer um choque de gestão, para que possa colocar tudo no lugar de imediato. Eu tenho certeza que vou ter o respaldo da governadora, da vice-governadora e da sua equipe, para que a gente possa fazer uma Paulista melhor, assim com elas estão fazendo com o Estado”, afirmou.

Júnior Matuto se pronuncia nas redes sociais

Candidato derrotado no segundo turno em Paulista, Júnior Matuto se pronunciou nas redes sociais, após o resultado pleito paulistense. O deputado estadual e ex-prefeito de Paulista por dois mandatos agradeceu os votos recebidos, afirmando que "o trabalho segue" e que "a missão é maior que qualquer resultado".

"A luta não acaba aqui. Continuaremos firmes ao lado do povo, com o compromisso de sempre buscar o melhor para Paulista. O trabalho segue, porque a nossa missão é maior que qualquer resultado. Obrigado a todos que acreditaram e caminharam conosco. A história continua", disse.

