Ramos (PSDB) é eleito prefeito de Paulista com 73,36% dos votos

Candidato do PSDB repetiu resultado do primeiro turno e venceu o ex-prefeito Júnior Matuto (PSB), conquistando a vitória com 73,36% dos votos

Neste domingo (27), Ramos (PSDB) foi eleito prefeito de Paulista, no Grande Recife, com 73,36%, totalizando 120.228 votos, atingindo a maior votação da história do município. O ex-deputado estadual conquistou sua primeira vitória para prefeito, após quatro eleições disputadas para o cargo.

Ex-prefeito da cidade e deputado estadual, Júnior Matuto (PSB) foi derrotado no segundo turno paulistense, com 26,64%, totalizando 43.656 votos.

No primeiro turno, realizado no dia 6 de outubro, Ramos Santana recebeu 44,3% dos votos válidos (74.100 votos). Júnior Matuto, por sua vez, obteve 30,6% (51.200 votos).

O candidato do PSDB contou com apoio de Yves Ribeiro (PT), atual prefeito da cidade pelo 3° mandato, e da governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB).

Matuto foi apoiado pelo prefeito reeleito no Recife, João Campos (PSB), além do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o PT estadual.

O diretório municipal do PT havia decidido pelo apoio a Ramos, mas a direção nacional do partido, através da presidente Gleisi Hoffmann, orientou o apoio a Júnior Matuto "tendo em vista que a aliança com o PSB é estratégica no plano nacional".

Maior votação da história de Paulista

Com o resultado conquistado neste domingo, Ramos conquistou a maior vitória da história das eleições para a prefeitura de Paulista. Os 120.228 votos conquistados pelo tucano superaram o número de Yves Ribeiro, que, em 2020, conquistou 83.858 votos no segundo turno.

RAMOS (PSDB) É ELEITO PREFEITO DE PAULISTA

Quem é Ramos?

Ramos Santana (PSDB), de 75 anos, é natural do Recife e foi vereador pela cidade por dois mandatos. Se elegeu deputado estadual em 2010 e tentou se reeleger em 2014, mas não obteve êxito.

Em 2016, tentou se candidatar a prefeito de Paulista, ano em que perdeu para Júnior Matuto. A votação do tucano no primeiro turno deste ano foi a maior da sua trajetória política. Seu vice-prefeito na chapa é Felipe Andrade (PSD).

