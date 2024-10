Eleições em Ponta Grossa (PR): saiba quem é a nova prefeita da cidade

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Em Ponta Grossa, no Paraná, o segundo turno eleitoral foi disputado entre Mabel Canto (PSDB) e Elizabeth Schmidt (União).

A atual prefeita, Elizabeth, venceu o pleito com 53,72% dos votos - 96.407. A candidata do União foi eleita vice-prefeita da cidade na gestão de Marcelo Rangel, em 2016, e contou como candidato a vice-prefeito o Pastor Moisés Faria.

Elizabeth Schmidt também foi secretária Municipal de Cultura e Turismo de Ponta Grossa entre 2005 e 2012, durante a gestão do prefeito Pedro Wosgrau Filho, do PSDB. Elizabeth contou com o apoio da coligação "A Força da Verdade", composta por União Brasil e MDB.

Na segunda tentativa na disputa para a prefeitura, Mabel Canto obteve 46,28% dos votos - 83.064. Em 2018, foi eleita deputada estadual pelo Paraná, reeleita em 2022. Em 2020, disputou a prefeitura de Ponta Grossa, mas não obteve sucesso.

Mabel é filha do ex-deputado e ex-prefeito da cidade, Jocelito Canto, e atuou como assessora parlamentar na Assembleia Legislativa do Paraná (ALEP) entre 2003 e 2010, no gabinete do pai.

Na disputa pela prefeitura, Mabel foi apoiada pela coligação "Muda Ponta Grossa", formada pelos partidos Cidadania, PSDB e PP.A candidata a vice na chapa foi Sandra Queiroz.

Confira a apuração em Ponta Grossa:

Primeiro turno

No primeiro turno, Mabel Canto ficou na frente, com 51.338 votos, o equivalente a 27,87% do total. Elizabeth Schmidt, segunda colocada, conquistou 50.684 votos, representando 27,51%. A diferença entre as candidatas foi de apenas 654 votos.