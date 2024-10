Prefeita eleita, Mirella Almeida chora e exalta Raquel Lyra: 'vai me ajudar trazendo mais investimento'

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Candidata do PSD foi eleita prefeita de Olinda com 111.613 votos (51,38% do total), derrotando o petista Vini Castello neste segundo turno

Mirella Almeida recebeu a notícia da vitória ao lado da governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB), uma de suas maiores apoiadoras nesta eleição. O grupo acompanhou a apuração na casa da candidata do PSD. No local, a prefeita eleita se ajoelhou e chorou de mãos dadas com a gestora estadual após ter a confirmação do resultado.

A disputa entre Mirella e Vini Castello (PT) foi acirrada e só foi resolvida pouco antes das 19h, com 98,30% das urnas apuradas, quando a candidata do PSD foi numericamente eleita. Ao final da apuração, com 100% das urnas contabilizadas, Mirella recebeu111.613 votos e obteve 51,38% do total. O candidato do PT somou 105.616 votos (48,62%).

10.996 eleitores anularam o voto (4,68%) e outros 6.592 votaram em branco, o que representa 2,81% do total.

"A partir de agora os palanques foram desmontados e a gente vai governar para todos e para todas, sem deixar ninguem para trás, com um time forte ao nosso lado que vai cuidar de cada um e cada uma olindense como se fosse da própria familia, porque nós seremos uma familia. Olinda vai andar pra frente com uma prefeita de verdade", disse Mirella Almeida em sua primeira entrevista após a eleição, concedida com exclusividade a João Victor Amorim, da Rádio Jornal.

Mirella Almeida e Raquel Lyra após a vitória na eleição em Olinda - Divulgação/Ascom Mirella Almeida

A governadora Raquel Lyra acompanhou Mirella em uma carreata pelas ruas do bairro de Jardim Atlântico e também afirmou que o palanque foi desmontado. A tucana garantiu mais investimentos para Olinda.

"Foi uma eleição em que ela foi para rua, mostrou sua personalidade, fez um compromisso com o povo de Olinda para essa cidade crescer sem deixar nignuém pra trás. E um movimento de mudança que começamos em Pernambuco chega muito forte no litoral norte do estado. Quero dizer, Mirella, que você vai ter uma governadora investindo aqui o tempo inteiro, como nós já estamos fazendo. E agradecer ao povo de Olinda pela confiança. Palanque desmontado e bora trabalhar que tem muita coisa para fazer", disse Raquel ao lado da prefeita eleita.

Ainda na casa de Mirella, a governadora de Pernambuco discursou para os eleitores que acompanhavam a eleição e disse estar orgulhosa do resultado.

"A vontade do povo foi feita e Olinda decidiu ter uma mulher arretada à frente da prefeitura, que tem história, que sabe o que quer e que está junto com o povo Mirella. Estou muito orgulhosa de estar aqui nesse dia", falou Raquel Lyra.

Apoio de Raquel Lyra

Após a apuração, Mirella Almeida seguiu para o comitê de campanha, no bairro de Jardim Atlântico, onde fez seu primeiro discurso como prefeita eleita. Ela estava acompanhada de Raquel Lyra, da vice-governadora Priscila Krause, do vice Chiquinho (PSD), do deputado federal Augusto Coutinho (Republicanos), do estadual Cleiton Collins (PP), entre outras lideranças.

Mais uma vez, ela fez aceno à governadora Raquel Lyra. "O que tenho a falar agora é que, com muita gratidão, a gente está colhendo o que a gente plantou nessa trajetória linda, e hoje a gente tá unindo Olinda. É união e trabalho, união e perseverança, união de fé e futuro na nossa cidade. É deixar Olinda pronta para as próximas gerações. Agradeço por ter ao meu lado a governadora Raquel Lyra, que vai me ajudar trazendo mais investimento, mais obra, mais entrega para a população. É isso que o povo quer e é isso que o povo vai ter, porque eu vou trabalhar de domingo a domingo virada no mói de coentro", falou Mirella.

Questionada sobre qual seria sua primeira obra à frente da prefeitura, Mirella Almeida disse que seria "colocar muita obra na rua", reforçando a promessa de investir em creches na cidade.

"Continuar essa infraestrutura tão importante, lado a lado com o governo do estado, cuidando do canal do Fragoso, terminando a perimetral, e outras vias importantes que passam transporte publico, cuidando para abrir a UPA especialdades, sobretudo as creches para nossas crianças", completou.

"Quero dizer a você, que me deu um voto de confiança, eu vou honrar esse voto até o fim, mas vou trabalhar por todo mundo, por todos e todas, por todos os quase 350 mil habitantes da nossa cidade. Vocêss terão minha dedicação e meu comrpomisso incansavelmente", finalizou Mirella.

Raquel retribuiu afirmando que sempre teve muita confiança na candidatura de Mirella, e que ela foi eleita por estar preparada para liderar os rumos da cidade, embora tenha reconhecido que a eleição foi acirrada.



"As obras já estão acontecendo. Aqui é trabalho para garantir que possa botar o pé no acelerador e possa chegar em cada recanto da cidade de Olinda. O povo de Olinda sabe do nosso trabalho. É muito bom para mim, para Priscila [Krause], contar com essa mulher trabalhadora, experiente, pé no chão, que sabe que nada cai do céu, sabe que a gente trabalha muito para engtregar os sonhos de Olinda e de Pernambuco", discursou a governadora do estado.

Vini Castello reconhece derrota

O candidato derrotado, Vini Castello (PT), reconheceu a derrota, mas afirmou que saiu "gigante" do processo eleitoral. "Acredito que aceitar essa missão não foi fácil, de disputar, de se expor, de estar falando com as pessoas. Não é qualquer coisa, e isso requer inclusive maturidade e responsabilidade. Eu não só saio gigante do processo eleitoralmente, mas saio gigante em termo re responsabilidade", disse Vini.

A declaração foi dada em entrevista coletiva realizada ao lado de medalhões da esquerda, como os senadores Teresa Leitão (PT) e Humberto Costa (PT) e a ministra da Ciência e Tecnologia, Luciana Santos, liderança histórica de Olinda. Outros nomes como o deputado federal Carlos Veras (PT) e as estaduais Dani Portela (PSOL) e Rosa Amorim (PT) também acompanharam o pronunciamento.

"Hoje eu vejo quem eu sou de maneira muito mais íntima. Da minha responsabilidade a cada pessoa que chega até mim e deposita sua esperança, isso é muito forte, muito potente, e isso não se perde. Porque as pessoas olham para mim agora e vislumbram a possibilidade de ter acesso ao que é seu", discursou o petista.

"Entendam uma coisa, num processo eleitoral, a urna fala por si só, mas enquanto projeto, enquanto disputa, campanha, eu não tenho dúvida, aqui está um time vencedor, porque foi com muita união, verdade, amor entre as pessoas que a gente reuniu a cidade. Que vocês possam sair daqui em paz, porque estou em paz, tô tranquilo, eu estou bem. Evidentemente que a gente gostaria de estar no próximo ano governando essa cidade, porque foi para isso que me coloquei", continuou o vereador de Olinda.

"Essa disputa não é para eu me projetar, é uma disputa real, porque eu sempre vi a possibilidade dessa grandiosidade que está acontecendo aqui de fato existir. Isso é muito da potencialidade, não só de pessoas como eu, mas de muita gente do meu perfil que está querendo uma oportunidade. Me foi dada a oportunidade de mostrar a nossa potência. E eu sei que esas oportunidade está se proliferando para que outras pessoas possam se levantar e dizer 'eu também posso', e isso é política", acrescentou.

Professor Lupércio atacou João Campos

O prefeito de Olinda, Professor Lupércio (PSD), mandou um recado ao prefeito do Recife, João Campos (PSB), durante o discurso da vitória de Mirella Almeida (PSD), afirmando que, em Olinda, "João Campos não se cria".

"Quero aqui agradecer a Deus primeiramente ao apoio da governadora Raquel Lyra, ao apoio da vice-governadora Priscila Krause, ao deputado Augusto Coutinho, ao deputado Cleiton Collins, a todos os vereadores de Recife e Olinda, a Felipe Nascimento, agradecer a essa mulher aguerrida, mulher imbatível, uma mulher que se manteve firme seu caráter, sua personalidade, com tudo que foi construído. Uma mulher que tenho dito e vou repetir, ela não foi fabricada, ela já veio pronta", iniciou Lupércio.

Neste momento, ele se dirigiu à governadora Raquel Lyra, que estava presente no palanque ao lado de demais lideranças, e fez acusações contra o PT de Vinicius Castello e o PCdoB de Renildo Calheiros.

"Governadora, a senhora não sabe do que esse pessoal do PT é capaz, o PCdoB já tinha providenciado um caixão para mim, mas deixa eu vbou dizer para vocês, maior é o que está conosco. Deus é fiel. E deixa eu finalizar, vou mandar um recado... eu não sou de mandar recado, mas deixa eu dizer para você João Campos, aqui em Olinda você não se cria", bradou o professor Lupércio, sendo ovacionado pelos eleitores.