Mirella Almeida é eleita prefeita de Olinda com 51,38% no segundo turno

Mirella Almeida (PSD) foi eleita prefeita de Olinda, no Grande Recife, neste domingo (27). Com 100% das urnas apuradas, a candidata somou 111.613 votos e obteve 51,38% do total. Ela bateu o adversário Vinicius Castello (PT), que recebeu 105.616 (48,62%).

O segundo turno das eleições municipais aconteceu neste domingo (27), e, em Olinda (PE), o embate se deu entre Vinicius Castello (PT) e Mirella Almeida (PSD). No primeiro turno, realizado no dia 6 de outubro, Vinicius recebeu 38,75% dos votos válidos (80.422 votos), enquanto Mirella obteve 30,02% (62.289 votos), de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O petista contou com o apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e de João Campos (PSB), prefeito reeleito do Recife e filho do ex-governador Eduardo Campos. Durante a campanha João buscou articular apoio de vereadores e forças politicas da cidade para apoiar seu aliado.

Mirella Almeida, por sua vez, é apoiada pelo atual prefeito de Olinda, Professor Lupércio (PSD), como sua sucessora, e pela governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB).

Esta é a terceira vez que Olinda realiza um segundo turno em suas eleições municipais desde 1992. Em 2000, Luciana Santos (PCdoB) venceu Jacilda Urquiza, e em 2016, Professor Lupércio derrotou Antônio Campos.

O município é o 3º maior colégio eleitoral do estado, com um total de 535 mil eleitores aptos a votar em mais de 1,5 mil seções eleitorais.

Apuração das eleições 2024: Confira quem foi eleito em Olinda

Conheça os candidatos de Olinda:

Vinicius Castello (PT)

Vinicius Castello, de 29 anos, é vereador de Olinda e ficou na suplência como deputado estadual em 2022. Faz parte da coligação “Frente Popular de Olinda” (PT/PC do B/PV, a federação PSOL/Rede e o PSB).

Seu vice é Celso Muniz Filho (PCdoB). Entre suas propostas, estão a retomada do Orçamento Participativo e a requalificação de espaços culturais.

Mirella Almeida (PSD)

Mirella Almeida, de 30 anos, é ex-secretária de Desenvolvimento Econômico de Olinda (gestão Lupércio) e faz parte da coligação “A esperança se renova” (Republicanos, Solidariedade, MDB, PDT, Podemos, Federação PSDB/ Cidadania, Avante, Agir, União Brasil, PMB e PSD).

Seu vice é Chiquinho (Solidariedade). Entre suas propostas, estão a construção de policlínicas e a ampliação do programa Saúde da Família, ela também é esposa do vereador olindense Felipe Nascimento (PSD), sobrinho de Lupércio.

Ataques e campanha

A campanha foi marcada por ataques. Vinicius criticou o fato de Mirella ter sido secretária de uma gestão "ineficiente" enquanto a candidata reforçou a ligação do petista com o ex-prefeito Renildo Calheiros (PCdoB), acusando-o de representar um passado que foi ruim para Olinda.

A postulante do PSD foi chamada de “candidata laranja” pelos adversários durante a campanha, em referência a uma possível falta de independência em relação ao atual gestor. Em resposta as críticas, ela rebateu defendendo a atual administração e criticando gestões passadas, como as da ex-prefeita Jacilda Urquiza (1997-2000), mãe da candidata pelo Partido Liberal que ficou em 3° lugar no primeiro turno Izabel Urquiza (24,83%) e do anteriormente citado Renildo.

