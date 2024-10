Vini Castello reconhece derrota em Olinda e diz sair 'gigante do processo eleitoral'

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Candidato do PT recebeu 105.616 votos dos olindenses e ficou em segundo lugar na disputa pela prefeitura da Marim dos Caetés no segundo turno

O candidato derrotado no segundo turno das eleições de Olinda, Vini Castello (PT), reconheceu a derrota, mas afirmou que saiu "gigante" do processo eleitoral. Ele fez uma reflexão sobre o resultado da votação após o anúncio da vitória de Mirella Almeida (PSD).

Vini obteve 105.616 votos, que representaram 48,62% do total. Mirella, por sua vez, recebeu 111.613 votos e ficou com 51,38% do total.

"Acredito que aceitar essa missão não foi fácil, de disputar, de se expor, de estar falando com as pessoas. Não é qualquer coisa, e isso requer inclusive maturidade e responsabilidade. Eu não só saio gigante do processo eleitoralmente, mas saio gigante em termo re responsabilidade", disse Vini.

O petista deu a declaração em entrevista coletiva realizada ao lado de medalhões da esquerda, como os senadores Teresa Leitão (PT) e Humberto Costa (PT) e a ministra da Ciência e Tecnologia, Luciana Santos, liderança histórica de Olinda. Outros nomes como o deputado federal Carlos Veras (PT) e as estaduais Dani Portela (PSOL) e Rosa Amorim (PT) também acompanharam o pronunciamento.

"Hoje eu vejo quem eu sou de maneira muito mais íntima. Da minha responsabilidade a cada pessoa que chega até mim e deposita sua esperança, isso é muito forte, muito potente, e isso não se perde. Porque as pessoas olham para mim agora e vislumbram a possibilidade de ter acesso ao que é seu", discursou o petista.

"Entendam uma coisa, num processo eleitoral, a urna fala por si só, mas enquanto projeto, enquanto disputa, campanha, eu não tenho dúvida, aqui está um time vencedor, porque foi com muita união, verdade, amor entre as pessoas que a gente reuniu a cidade. Que vocês possam sair daqui em paz, porque estou em paz, tô tranquilo, eu estou bem. Evidentemente que a gente gostaria de estar no próximo ano governando essa cidade, porque foi para isso que me coloquei", continuou o vereador de Olinda.

"Essa disputa não é para eu me projetar, é uma disputa real, porque eu sempre vi a possibilidade dessa grandiosidade que está acontecendo aqui de fato existir. Isso é muito da potencialidade, não só de pessoas como eu, mas de muita gente do meu perfil que está querendo uma oportunidade. Me foi dada a oportunidade de mostrar a nossa potência. E eu sei que esas oportunidade está se proliferando para que outras pessoas possam se levantar e dizer 'eu também posso', e isso é política", acrescentou.

"Esse compromisso humanizado do que é ser, do que é ter a possibilidade de fazer, é algo que me trouxe até aqui. Não entrei na política para me tornar vereador, para me tornar prefeito, entrei para poder transformar e não tenho dúvida que vou dormir hoje tranquilo, porque eu transformei a esperança e o coração das pessoas", completou o candidato.

Vinicius Castello tem 29 anos, é advogado e vereador de Olinda em primeiro mandato. Ele iniciou a vida política aos 15 anos, participando de movimentos estudantis e sociais. Na Universidade Católica de Pernambuco, fundou o Coletivo Quilombo Marielle Franco. Foi eleito vereador de Olinda em 2020 e disputou uma cadeira na Alepe em 2022, mas ficou na suplência. Na eleição deste ano, Vini contava com o apoio do prefeito reeleito do Recife, João Campos (PSB), e do presidente Lula.

"Enfrentamos a máquina estadual"

Em entrevista ao repórter João Victor Amorim, da Rádio Jornal, o deputado federal Carlos Veras reconheceu que a eleição foi muito disputada devido à polarização no município, acrescentando que o grupo teve que enfrentar a "máquina municipal e estadual", se refeindo ao apoio do prefeito professor Lupércio (PSD) e da governadora Raquel Lyra (PSDB), que estiveram ao lado da vencedora Mirella.

"Eleição muito disputada, fruto de uma disputa polarizada aqui no município,. A militância do PT está de parabéns porque fez uma grande campanha, um processo de muita luta pra que a gente pudesse mudar a cidade de Olinda, com um modelo de gestão do PT, do presidente Lula, e a gente vai continuar assim. O PT tem um legado, uma história, optou por fazer alianças em diversos municípios e aqui uma candidatura própria, de um jovem trabalhador, que mostrou para a cidade e para o Brasil inteiro que é um jovem de muita competência que pode fazer muito por Olinda", disse Veras.

"Não tinha como ser diferente, a gente enfrentou aqui a máquina municipal, a máquina estadual operando a todo vapor, a todo gás. Fomos contra tudo e todos para fazer com que um jovem preto, da periferia pudesse disputar essa eleição", completou o parlamentar.