Eleição da OAB-PE: Fernando Santos Junior critica atual gestão e promete olhar para subseccionais de todo o estado

O advogado Fernando Santos Júnior, da chapa "Coragem para Mudar", foi o segundo candidato à presidência da Ordem dos Advogados do Brasil a passar pela sabatina do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação. Nesta terça-feira (29), ele disse que registrou a candidatura buscando mudar a realidade da advocacia no estado.

"Queremos levar mais sensibilidade, coragem para os advogados, levar uma gestão resolutiva, que se dedica para o advogado e fala para o advogado que milita, que sobrevive da advocacia, que no final do mês precisa do alvará para pagar as contas de casa, do escritório e que infelizmente não consegue. Precisamos ter uma instituição mais forte e presente, e que vá transformar a vida do advogado e da sociedade", afirmou o advogado na abertura da conversa.

Fernando Santos Júnior é o atual presidente da seccional de Caruaru da OAB e lidera o primeiro grupo formado no interior do estado a apresentar uma candidatura à presidência estadual do órgão. O candidato a vice-presidente é Rodrigo Piancó.

Na última eleição da OAB Pernambuco, Fernando apoiou o atual presidente do órgão, Fernando Ribeiro Lins, que agora apoia a candidatura da sua vice-presidente, Ingrid Zanella. O líder da OAB de Caruaru afirmou que não seguiu apoiando o grupo porque acha que Ingrid "não é a pessoa ideal para conduzir a instituição".



"Não é nada pessoal, nem contra a candidata da situação nem contra o candidato da oposição. É apenas ideologia. A gente precisa defender aquilo que acredita, no momento em que o projeto da situação não coaduna com os interesses da advocacia. Eu não sou candidato de si próprio, sou candidato através de um grupo de advogados de todo o estado", disse Fernando Santos Junior.

Ele seguiu afirmando que não classifica sua candidatura como uma "chapa do interior", mas como um grupo que vem do interior com apoio da capital.

"Em 92 anos de história, nunca houve uma candidatura com origem no interior. Não estou falando de candidato eleito, estou falando de um candidato. Isso é um absurdo. Nossa candidatura também tem esse fator histórico, essa representatividade. Temos vários colegas do Recife e do interior [na chapa], porque a creditamos numa chapa democratica, que vem para defender o advogado no seu dia a dia, e não precarizar a advocacia e não escravizar a advocacia com interesses pessoais", analisou.

Fernando Santos Júnior, candidato à presidência da OAB-PE, em sabatina na Rádio Jornal - Guga Matos/JC Imagem

Críticas à atual gestão



Fernando diz que sua chapa aparece como alternativa à polarização das chapas de situação e oposição existentes na eleição da OAB-PE. Ele afirma que sua chapa não acredita na candidatura do grupo de Ingrid Zanella, e que seu entorno está insatisfeito com algumas conduções realizadas ao longo do mandato.

"Não temos na nossa chapa grandes escritórios que precarizam a advocacia. Queremos, de fato, dar um choque de gestão e tirar essa polarização. Ela é nefasta, prejudica toda a sociedade e a advocacia. Nós acompanhamos o cenário político num contaxto geral. Toda polarizxação é prejudicial. Queremos apresentara à advocacia nossas propostas, soluções, e não essa briga entre situação e oposição", apontou o candidato.

"Quando voce fala sobre a interiorização, a OAB-PE acertou em alguns pontos? Acertou. Você não pode falar mal por completo de uma gestão. Mas ela errou naquilo que não podia errar, na representatividade, que é mostrar uma advocacia que luta pelos direitos dos advogados, com preocupação com aquele advogado que está ali no balcão, esperando um alvará. O que temos de mais precioso é nossa voz para defender o cliente, o Direito, uma sociedade justa, livre e solidária, e ela pecou nesse sentido", acrescentou.

Assista à sabatina

Interiorização

Ainda criticando a atual gestão da OAB-PE, Fernando Santos Junior afirmou que o grupo que está no poder não estaria dando autonomia administrativa e financeira para os presidentes das subseccionais.

"Eu posso falar como presidente, sou presidente da subceção de Caruaru, a mais antiga do Norte e Nordeste, a maior subceçaão do estado, e nós sobrevivemos com um duodécimo ínfimo, que recebe aproximadamente R$ 5.600 para administrar um predio de 430 m² de área construída e 16 cidades ao redor", disparou.

"Estou cansado de ver vários presidentes, inclusive me incluo, terem que tirar valores do próprio bolso para manter a subseção, realizar os eventos. A gente precisa dar dignidade aos representantes do interior para poder contratar e demitir funcionário como ele bem entender, usar políticas que ele julgar importante e conseguir gerir o recurso e não ficar com o pires na mão", completou.

Fernando Santos Júnior, candidato à presidência da OAB-PE, em sabatina na Rádio Jornal - Guga Matos/JC Imagem

Articulação

Questionado se defendia a criação de outro núcleo do Tribunal de Justiça de Pernambuco em alguma cidade do interior, assim como já existe a Câmara Regional de Caruaru, Fernando disse ser favorável à ampliação da Justiça.



"A Câmara Regional de Caruaru foi uma das grandes conquistas da nossa gestão. É a única do estado e estava ameaçada de ser desativada e transferida para o Recife. Quando comecei a ouvir na rádio corredor essa possibilidade, fizemos um grande movimento de articulação junto à prefeita de Caruaru, o presidente da Câmara dos Vereadores, deputados estaduais, federais, prefeitos de cidades vizinhas, e conseguimos manter a Câmara. Isso mostra o nosso poder de articulação", contou.

"Como proposta, na nossa gestão teremos um comitê permanente com representantes das subseções e advogados militantes daquela seara para que sempre que houver alguma política que impacte diretamente na advocacia, esse comitê irá dar um parecer. É importante ampliar o acesso à Justiça. Todo acesso à Justiça é bem vindo, é um direito fundamental", explicou.

"Precisamos ter políticas sérias, afirmativas, articulação da OAB com o Judiciário, com o governo do estado, da Assembleia Legislativa, entender a necessidade da Justiça gratuita. Se você não dá acesso à Justiça, como fica a democracia, a sociedade? Vamos fazer uma força tarefa com os três Poderes para mostrar a importância de democratizar o acesso à Justiça e reduzir as taxas do judiciário com alternativas de receitas. Colocam que o custo é alto, mas eu digo sempre que tudo é gestão. A gente consegue fazer muito em Caruaru com pouco", avaliou.

Ainda na conversa, Fernando Santos Junior afirmou ser contrário a politização da Suprema Corte e afirmou que a interferência de um poder sobe o outro é prejudicial para toda a cidade e para a democracia. Ele encerrou a sabatina fazendo um retrospecto da sua história na advocacia, completando com um desafio aos adversários.

"Meu histórico mostra o nosso trabalho em Caruaru. Foram duas eleições, tive a maior votação da história, o presidente mais jovem da OAB de Cauaru, a primeira eleição com 70% dos votos. Desafiaram que eu iria construir a sede da OAB Caruaru, considerada a mais moderna do Norte e Nordeste. Desafiaram que a gente não ia registrar a chpa, a gente registrou. Se desafiarem que a gente não vai ganhar, aí está o histórico para a advocacia refletir", finalizou.

Sabatinas da Rádio Jornal

O SJCC sabatina os três candidatos à presidência da OAB-PE neste ciclo eleitoral do órgão. Na última segunda-feira (29), Almir Reis, da chapa "Renova OAB", passou pela bancada da Rádio Jornal. Nesta quarta (30), será a vez de Ingrid Zanella, do grupo Renovação Experiente. As sabatinas ocorrem às 9h10, dentro do programa Passando a Limpo.

A eleição para a OAB-PE será realizada no dia 18 de novembro e escolherá a diretoria e o conselho responsáveis pela seccional estadual e pelas 29 subseções no triênio 2025 a 2027, além da lista sêxtupla do Quinto Constitucional do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE).