"Jamais vou fazer algo contra as igrejas do Recife", diz João Campos em aceno aos evangélicos

Na entrevista do Roda Viva, o pessebista disse que buscou trabalhar para todas as pessoas da cidade, sejam elas cristãs ou não

Em entrevista ao programa Roda Viva, na última segunda-feira (29), o prefeito João Campos (PSB) fez um aceno aos religiosos e disse a população evangélica sabe que ele "jamais faria nada contra as igrejas do Recife".

"Eu tenho certeza que a população evangélica do Recife sabe que eu jamais vou fazer nada contra as igrejas da nossa cidade. Sejam elas católicas, como eu sou católico, sejam de denominações cristãs ou não. Eu não estarei no poder público para afrontar uma igreja e eles sabem disso", afirmou Campos.

O pessebista afirmou que essa parcela da população sabe que a cidade está melhorando. "Eu busquei trabalhar para as pessoas da cidade, ninguém é só evangélico, ela mora em uma área da cidade, o filho ou o neto estuda em uma creche, ela vai em uma unidade de saúde, ela frequenta uma das 200 praças que nós reformamos", disse.

Além disso, o prefeito fez questão de citar que em uma semana estava reunido em um ato com 20 mil pessoas religiosas e, na semana seguinte, estava presente em uma conferência municipal de cultura da capital pernambucana.

"Eu estava dando um testemunho de que o povo cristão pode ter certeza que eu jamais enfrentaria, usaria de um mandato pra querer enfrentar a igreja e o povo da cultura também sabe que eu vou usar o meu mandato para fortalecer a cultura. É possível conviver e juntar esses dois mundos", frisou.