Hugo Motta garante buscar apoio de PSB, PDT, PSDB, Cidadania, Solidariedade, Patriota e Avante

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Candidato à presidência da Câmara, o líder do Republicanos, Hugo Motta (PB), afirmou que pretende procurar os adversários, Elmar Nascimento (União-BA) e Antonio Brito (PSD-BA), e outros sete partidos para buscar apoio à sua campanha.

As declarações ocorreram após Motta ter recebido o apoio do PV, em anúncio oficial na tarde desta quinta-feira, 31 (detalhes abaixo).

"Nós respeitamos toda e qualquer legítima colocação de qualquer outro deputado para disputar a presidência da Casa. Tanto o deputado Elmar Nascimento como o deputado Antonio Brito são amigos", afirmou.

Motta continuou: "Temos sempre defendido a candidatura de consenso, de convergência. Prometemos de irmos até a exaustão para construir esse projeto. Vamos procurar o União Brasil e o deputado Elmar, vamos procurar o PSD e o deputado Antonio Brito"

O líder afirmou que quer montar "o maior bloco parlamentar possível" durante a campanha. A eleição está prevista para fevereiro de 2025.

"Vamos procurar todos os partidos, não só o PSD e o União Brasil, mas também o PSB, o PDT, o PSDB, que tem federação com o Cidadania, o Solidariedade, o Patriota, o Avante, todos os partidos na Casa", afirmou.

PV

O PV anunciou apoio à candidatura do líder do Republicanos, Hugo Motta (PB), à presidência da Câmara, nesta quinta-feira, 31. O ato ocorreu após PT e PCdoB, que compõem a mesma federação do PV, terem aderido à campanha de Motta.

A bancada do PV tem cinco deputados. A Federação Brasil da Esperança tem 80 deputados.

"É um motivo de muita alegria estar anunciando o apoio do PV a esse projeto de união e de convergência. Hugo é um deputado preparado e continuará esse trabalho para que a Câmara tenha independência e entregue avanços", declarou Amaral. "A gente quer sempre ser valorizado, escutado, entendendo as divergências e onde podemos avançar."

Motta afirmou que a "marca" da sua campanha é o diálogo e afirmou que "a consequência política da radicalização chega ao dia a dia da Câmara". O candidato também afirmou que manterá o contato pessoal com os deputados e pregou a "capacidade de ouvir a todos".

"Ouvindo os partidos, vamos montar uma pauta positiva para o Brasil", declarou. Na ocasião, também estavam o líder do PT, Odair Cunha (MG), o líder do PCdoB, Márcio Jerry (MA), e o líder do MDB, Isnaldo Bulhões (AL).