Raquel Lyra diz que saída do PSDB é especulação: 'qualquer decisão será publicizada por mim'

A governadora Raquel Lyra afirmou que os rumores de que ela deixará o PSDB para migrar para o PSD não passam de especulação. A declaração foi dada em entrevista à imprensa durante o segundo Feirão de Empregos do governo de Pernambuco, nesta terça-feira (5), na Escola Técnica Estadual Professor Agamenon Magalhães (Etepam), no bairro da Encruzilhada, no Recife.

O velho burburinho ganhou força no último domingo (3), após o jornal O Globo cravar que a governadora estaria "de malas prontas" para o PSD de Gilberto Kassab.



Nesta terça, a tucana confirmou que recebeu convites de vários partidos e teve conversas com diferentes siglas, afirmando tratar isso como natural dentro do processo político. Ela também elogiou o PSD, dizendo que a legenda se tornou importante dentro da sua gestão.

Apesar disso, garantiu que qualquer decisão sobre uma mudança partidária será anunciada por ela mesma. "Qualquer decisão vai ser publicizada por mim. Tenho feito discussões muito importantes com o meu partido, acabamos de fazer do PSDB o partido com mais prefeitos em Pernambuco. Sou grata ao partido por tudo que me permitiu construir até aqui", declarou Raquel Lyra.

"Partidos como o PSD têm sido grande parceiro da nossa gestão e do nosso apoio político, mas não tem nenhum anúncio feito por mim. Por enquanto, o que eu posso lhe dizer é que existe apenas especulação", acrescentou a governadora.

Embora tenha conseguido potencializar o desempenho do PSDB nas eleições municipais em Pernambuco, conquistando 32 prefeituras, a perda de força do partido no restante do país tem desagradado a governadora.



"A conversa com diversos partidos políticos existe sempre e é natural que isso aconteça na política. São nossos aliados e cada vez mais fortemente isso acontecendo. O nosso conjunto político está crescendo, está se fortalecendo. Recebi, sim, convite de diversos partidos políticos para poder estar lá. Mas qualquer anúncio, ele é feito por mim", concluiu a tucana.

Os motivos da mudança



Uma possível saída de Raquel do PSDB é ventilada há meses nos corredores do alácio do Campo das Princesas. Segundo os rumores, o desejo da governadora é migrar para um partido com maior musculatura política e que integre a base do governo Lula.

A decisão também pode ter relação com a disputa pela reeleição de Raquel, em 2026. O PSD tem maior tempo de TV do que o PSDB, o que poderia dar mais chance à governadora numa possível disputa direta com o prefeito do Recife, João Campos (PSB), tido como seu maior adversário no próximo pleito estadual.



Na última segunda-feira (4), o mesmo jornal O Globo afirmou que a mudança de partido de Raquel Lyra será consolidada nas próximas duas semanas. O presidente nacional do PSDB, Marconi Perillo, disse ter sido pego de surpresa pela notícia.

"Não tenho qualquer informação sobre esta especulação. Na última conversa que tivemos, após o segundo turno, ela demonstrou muito entusiasmo com o resultado do PSDB nas eleições municipais, quando o partido, sob o comando dela, se tornou a maior força política no estado", disse à reportagem.